Що кажуть в ЄС про оновлення українського Цивільного кодексу?

Про необхідність реформи приватного права заговорили й посадовці Європейського Союзу. Пані посол ЄС Катаріна Матернова каже, що це має внести потрібні зміни в застаріле законодавство. Про це вона розповіла під час брифінгу у Києві, передає "Європейська правда".

Так у ЄС аналізують проєкт Цивільного кодексу. За словами Матернової, проблема виникає, коли на складні питання готується коротка відповідь. Партнери не регулюють на рівні Європейського Союзу приватне чи сімейне право, але зможуть допомогти в змінах основних прав людини.

Це законодавство, яке потрібно було оновлювати вже кілька десятиліть. Останні зміни були внесені ще за часів комунізму або незабаром після нього. Тож реформа є необхідною,

– сказала пані посол.

Як поділився спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, проєкт Цивільного кодексу не готувався поспіхом, а розроблявся понад 300 фахівцями протягом 7 років. Також щодо змін вже проводилися громадські слухання. Так більше, ніж 100 фахових правок вдалося зафіксувати для подальшої роботи над рекордифікацією.

Так спікер наголосив, що підготовка і обговорення проєкту відбувалася за всіма стандартам нормотворення. Зокрема, з журналістами вдалося обговорити пункти, які стосуються балансу інтересів між свободою слова і правом на приватність. І це була лише перша частина роботи.

Робоча група ухвалила рішення, щоб 1 листопада 2025 року виставити проєкт на громадське обговорення на сайті Верховної Ради України. Саме після цього, як він був на громадському обговоренні, як колеги з робочої групи мали можливість відповідати з пропозиціями… І багато що врахували вже в кінцевому проєкті Цивільного кодексу,

– розповів Стефанчук.

Верховна Рада й надалі приймає конкретні пропозиції громадян, які обіцяють розглянути до другого читання. Надсилати їх можна на електронну адресу recodificationcivilcode@gmail.com. Таким чином кожен українець ще може висловити свою думку щодо того, які зміни в Цивільному кодексі необхідні, а які ухвалювати не можна. Законодавці переглянуть норми кодексу й внесуть необхідні зміни.

Що передувало?

На засіданні 28 квітня депутати проголосували за законопроєкт №15150 у першому читанні. Документ передбачає оновлення Цивільного кодексу України, який фіксує норми приватного права в 9 книгах. Наразі проєкт закону викликає дискусії як черед народних обранців, так і в суспільстві.

У розмові з 24 Каналом народна депутатка Інна Совсун зауважила, що оновлені норми не сприяють євроінтеграції України, а навпаки частково повертають її до радянських підходів. Вона зазначає, що до розробки не долучили експертів у специфічних питаннях, тому частина норм може бути відірвана від реальних потреб. Окремо критику висловлюють щодо сімейного права.

Під час розробки змін законодавці врахують критику суспільства. Віцепрем'єр Тарас Качка зазначив, що попереду ще планують складні дебати, які теж допоможуть розв'язати законодавчі питання, зокрема щодо сімейного права та проблем дискримінації.