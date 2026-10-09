Кто из военнослужащих имеет право получать гражданское образование

Военнослужащие не лишаются права на образование во время пребывания на службе. Однако специальный учебный отпуск для сдачи сессии предоставляется исключительно бойцам в возрасте от 18 до 25 лет, которые еще не имеют высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Если возраст военнослужащего от 18 до 25 лет, он служит по контракту или по призыву во время мобилизации и не имеет высшего образования – он может параллельно учиться в университете, но только на заочной или дистанционной форме обучения.

Также это право распространяется на офицеров-контрактников, которые уже отслужили срок, равный времени их предыдущего обучения.

Военные, которые служат по контракту лиц рядового, сержантского и старшинского состава и продлили срок службы по новому контракту, могут получать образование не в гражданских, а в военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

Сам факт зачисления в вуз не означает прекращения исполнения обязанностей военной службы. Поэтому следует отдельно различать право на получение образования в гражданском вузе и возможность покинуть часть на время сессии,

– пояснили в ведомстве.

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Для обучения в гражданском вузе военнослужащий должен получить официальное разрешение от командования соединения или вышестоящего подразделения после подачи рапорта.

Помимо разрешения руководства, ключевым требованием является отсутствие ущерба для выполнения служебных задач по должности.



Получение высшего образования без отрыва от службы происходит при соблюдении ряда условий / Инфографика Минобороны

Особенности предоставления учебных отпусков во время военного положения

Во время действия военного положения в Украине отменили дополнительные оплачиваемые учебные отпуска для большинства категорий военнослужащих. Контрактники рядового, сержантского и офицерского состава, которым исполнилось более 25 лет, не могут претендовать на специальный отпуск для сдачи экзаменов. Им приходится решать вопрос об отсутствии во время сессии посредством обычного ежегодного отпуска или по личному решению командира.

А вот учебные отпуска предоставляются исключительно молодым военным в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования. Они имеют право на 15 дней отпуска без сохранения денежного довольствия для сдачи вступительных экзаменов. Во время обучения освобождение от службы временно предоставляется на следующий срок:

примерно 30 дней – на первом и втором курсах;

до 40 дней – на старших курсах;

до четырех месяцев – для подготовки и защиты дипломной работы.

Порядок оформления документов и окончательное решение командира

Для оформления учебного отпуска военнослужащий должен заранее подать рапорт на имя командира части. К рапорту обязательно прилагается справка-вызов из учебного заведения с указанием сроков сессии и подтверждением об отсутствии академической задолженности.

Однако даже наличие всех документов и соответствующий возраст не гарантируют автоматического отъезда на сессию. Командир части имеет право отказать в предоставлении отпуска с учетом оперативной обстановки, выполнения боевых задач и потребности подразделения в конкретном специалисте.

Напомним, недавно украинцы подали петицию в Кабинет Министров с требованием запретить принудительную мобилизацию граждан в возрасте до 25 лет, аргументируя это правовой коллизией и необходимостью обучения таких лиц и создания семьи. В петиции предлагается разрешить мобилизацию только с добровольного согласия молодых людей в возрасте 18–25 лет, а также содержится призыв изменить военно-учетный статус тех, кто был неправомерно призван на службу.