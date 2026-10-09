Хто з військовослужбовців має право здобувати цивільну освіту

Військові не позбавляються права на освіту під час перебування на службі. Проте спеціальну навчальну відпустку для складання сесії надають виключно для бійців віком від 18 до 25 років, які ще не мають вищої освіти. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Якщо вік військового від 18 до 25 років, він служить за контрактом або за призовом під час мобілізації та не має вищої освіти – він може паралельно вчитися в університеті, але тільки на заочній чи дистанційній формі навчання.

Також це право поширюється на офіцерів-контрактників, які вже відслужили термін, рівний часу їхнього попереднього навчання.

Військові, які служать за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу та продовжили строк служби за новим контрактом – можуть здобувати освіту не в цивільних, а у військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Сам факт зарахування до вишу не означає припинення виконання обов’язків військової служби. Тому слід окремо розрізняти право на здобуття освіти у цивільному виші та можливість залишити частину на час сесії,

– роз'яснили у відомстві.

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Для навчання у цивільному виші військовослужбовець повинен отримати офіційний дозвіл від командування з’єднання або вищого підрозділу після подачі рапорту.

Окрім дозволу керівництва, ключовою вимогою є відсутність шкоди для виконання службових завдань за посадою.



Здобуття вищої освіти без відриву від служби відбувається за низки умов / Інфографіка Міноборони

Особливості надання навчальних відпусток під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану в Україні скасували додаткові оплачувані навчальні відпустки для більшості категорій військовослужбовців. Контрактники рядового, сержантського та офіцерського складу, яким виповнилося понад 25 років, не можуть претендувати на спеціальну відпустку для складання іспитів. Їм доводиться розв'язувати питання відсутності під час сесії через звичайну щорічну відпустку або за особистим рішенням командира.

А от навчальні відпустки надаються виключно для молодих військових віком від 18 до 25 років без вищої освіти. Вони мають право на 15 днів відпустки без збереження грошового забезпечення для складання вступних іспитів. Під час навчання звільнення від служби тимчасово надається на такий час:

приблизно 30 днів – на першому та другому курсах;

до 40 днів – на старших курсах;

до чотирьох місяців – для підготовки та захисту дипломної роботи.

Порядок оформлення документів та остаточне рішення командира

Для оформлення навчальної відпустки військовослужбовець має заздалегідь подати рапорт на ім'я командира частини. До рапорту обов'язково додається довідка-виклик із закладу освіти з вказівкою строків сесії та підтвердження про відсутність академічної заборгованості.

Проте навіть наявність усіх документів та належний вік не гарантують автоматичного виїзду на сесію. Командир частини має право відмовити у наданні відпустки з огляду на оперативну обстановку, виконання бойових завдань та потребу підрозділу в конкретному фахівці.

Нагадаємо, нещодавно українці подали петицію до Кабінету Міністрів з вимогою заборонити примусову мобілізацію громадян до 25 років, аргументуючи це правовою колізією й потребою в навчанні таких осіб та створенні сім'ї. Петиція пропонує дозволити мобілізацію лише за добровільною згодою молоді 18 – 25 років, а також закликає змінити військово-обліковий статус для тих, хто неправомірно призваний на службу.