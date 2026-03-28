Офис омбудсмена принимает жалобы военных: кто именно может просить защиту своих прав

В Украине действует Офис военного омбудсмена, который защищает права защитников и их семей. Граждане обращаются к Уполномоченному по вопросам военных по различным вопросам и имеют право подавать ряд жалоб.

С какими жалобами можно обращаться к военному омбудсмену?

В 2025 году президент Владимир Зеленский назначил первого в истории Украины военного омбудсмена, который будет осуществлять демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны. Эту должность заняла Ольга Решетилова. Офис военного омбудсмена рассказал, что военные пользуются возможностью и часто обращаются за помощью.

Как сообщают в офисе, обращаться с вопросами относительно службы, социальных гарантий и других вопросов могут:

военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

резервисты и военнообязанные, которые проходят обучение;

члены добровольческих формирований территориальных общин;

добровольцы движения сопротивления на временно оккупированных территориях;

личный состав правоохранительных органов, который участвует в боевых действиях;

законные представители за военных (иногда – по доверенности).

Обращение от родственников военных Офис также принимает, но тогда, когда они подаются в интересах военных и по вопросам прохождения службы. В частности, омбудсмен уполномочен рассматривать вопросы получения справок из воинских частей и других документов, подтверждающих прохождение службы. Также защитники могут обращаться с вопросами оформления денежного аттестата и вопросами по прохождению службы.

Важно! Если же гражданин еще не прошел сборы, то Офис военного омбудсмена принять жалобу не может. Также не принимаются обращения ветеранов войны, не связанные с текущей военной службой.

Офис Военного омбудсмена действует согласно законом № 4630-IX и имеет только определенные полномочия. Ведомство может рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав действующих военных во время службы.

Обратиться к военному омбудсмену с жалобой можно через:

онлайн-форму на сайте; приложение Армия+.

