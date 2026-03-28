Офис омбудсмена принимает жалобы военных: кто именно может просить защиту своих прав
- В 2025 году президент Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Украины, которым стала Ольга Решетилова.
- Офис военного омбудсмена принимает жалобы от военнослужащих, резервистов, членов добровольческих формирований, и их законных представителей относительно службы.
В Украине действует Офис военного омбудсмена, который защищает права защитников и их семей. Граждане обращаются к Уполномоченному по вопросам военных по различным вопросам и имеют право подавать ряд жалоб.
С какими жалобами можно обращаться к военному омбудсмену?
В 2025 году президент Владимир Зеленский назначил первого в истории Украины военного омбудсмена, который будет осуществлять демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны. Эту должность заняла Ольга Решетилова. Офис военного омбудсмена рассказал, что военные пользуются возможностью и часто обращаются за помощью.
Как сообщают в офисе, обращаться с вопросами относительно службы, социальных гарантий и других вопросов могут:
- военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
- резервисты и военнообязанные, которые проходят обучение;
- члены добровольческих формирований территориальных общин;
- добровольцы движения сопротивления на временно оккупированных территориях;
- личный состав правоохранительных органов, который участвует в боевых действиях;
- законные представители за военных (иногда – по доверенности).
Обращение от родственников военных Офис также принимает, но тогда, когда они подаются в интересах военных и по вопросам прохождения службы. В частности, омбудсмен уполномочен рассматривать вопросы получения справок из воинских частей и других документов, подтверждающих прохождение службы. Также защитники могут обращаться с вопросами оформления денежного аттестата и вопросами по прохождению службы.
Важно! Если же гражданин еще не прошел сборы, то Офис военного омбудсмена принять жалобу не может. Также не принимаются обращения ветеранов войны, не связанные с текущей военной службой.
Офис Военного омбудсмена действует согласно законом № 4630-IX и имеет только определенные полномочия. Ведомство может рассматривать жалобы и проводить проверки относительно вероятного нарушения прав действующих военных во время службы.
Обратиться к военному омбудсмену с жалобой можно через:
- онлайн-форму на сайте;
- приложение Армия+.
Как в Украине формировался новый институт военного омбудсмена?
В Украине в сентябре 2025 года подписали закон о создании Офиса военного омбудсмена. Его главную задачу определили как контроль соблюдения прав военнослужащих, реакции на жалобы, проверку воинских частей и слежение за действиями командования и Минобороны.
Народные депутаты поддержали создание этой должности как отдельного механизма защиты военных. Вместе с другими органами Уполномоченный должен усилить гражданский контроль в секторе обороны.
Первым военным омбудсменом по решению президента стала Ольга Решетилова. Она уже определяет проблемы в армии, которые требуют системного реагирования.