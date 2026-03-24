Отсрочка по уходу, несмотря на наличие других родственников: суд в Одессе доказал законное право мужчины
- Одесский окружной административный суд признал незаконным отказ в оформлении отсрочки мужчине, который ухаживает за дедом с инвалидностью.
- Суд постановил, что наличие детей в некоторых случаях не исключает право других родственников на отсрочку.
Украинец через суд доказал, что имеет право на отсрочку из-за ухода за дедом с инвалидностью II группы. Мужчина подал все необходимые документы, но ТЦК и СП проигнорировал их и не позволил оформить освобождение от мобилизации.
Как мужчина отстаивал в суде законное право на отсрочку?
Одесский окружной административный суд решением признал противоправным отказ в оформлении отсрочки мужчине, который ухаживает за человеком с инвалидностью. Суд в деле №420/41488/25 признал, что военнообязанный имеет право на освобождение и обязал Территориальный центр комплектования оформить мужчине отсрочку.
Известно, что истец – внук – обратился в ТЦК с требованием оформить отсрочку. Он предоставил все документы, которые подтверждали, – он ухаживал за дедом с инвалидностью. Среди бумаг были и справки о состоянии здоровья деда, и документ о родственных связях, и подтверждение получения выплат.
Однако комиссия ТЦК узнала, что у пенсионера есть дети, которые якобы и должны были осуществлять уход. Истец через суд доказывал, что фактически он является единственным родственником, который может осуществлять уход. Ведь один ребенок деда и сам имеет инвалидность, а другая – пенсионер по возрасту.
Однако работники ТЦК стояли на своем, доказывая, что наличие детей в таком случае исключает право украинца на отсрочку.
Что решил суд?
По решению суда, только факт наличия детей не запрещает другим родственникам оформлять отсрочку для ухода. Важным является фактическая способность членов семьи осуществлять уход.
Поскольку лица с инвалидностью и люди пенсионного возраста являются нетрудоспособными, то ухаживать за другими они не могут.
Поэтому суд применил подход in dubio pro persona. Это означает, что в случае сомнений нормы должны в первую очередь учитывать защиту лица, которое нуждается в уходе.
Военнообязанный подал все необходимые документы, чтобы получить отсрочку и имеет на это полное право.
Поэтому решение ТЦК об отказе в оформлении отсрочки судья признал противоправным. Ответчик теперь должен оформить мужчине освобождение от мобилизации и оплатить судебные издержки.
Что стоит знать о мобилизации в 2026 году?
С 1 апреля мобилизация почти не изменится, но контроль может усилиться. Государство вводит электронные повестки, автоматический воинский учет и проверку данных через реестры. Кроме того, более четким становится контроль за отсрочками и бронированием, во избежание злоупотреблений.
При смене места жительства ТЦК может законно отказать в снятии с учета. Эта процедура не является автоматической, а решение зависит от конкретного ТЦК и мобилизационных потребностей.
В этом году суды становятся ключевым инструментом защиты прав военнообязанных. Уже есть решение, где ТЦК обязали автоматически продлить отсрочку, если основания не изменились. Нередко граждане доказывают, что представители ТЦК действовали незаконно.