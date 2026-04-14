Имущество получит кто-то другой: как и кому передавать наследство после отказа от него

Через шесть месяцев после открытия наследства или со дня регистрации смерти наследодателя родственник, который его получил, может отказаться от принятия. В дальнейшем передать имущество можно другому наследнику.

Может ли наследник отказаться от имущества в пользу другого?

Гражданский Кодекс Украины предусматривает безусловный отказ от наследства. Однако человек должен не просто отменить свое право на наследство, но и передать его другому лицу. Такие нормы установлены в статье 1270 ГК.

Смотрите также Завещание могут признать недействительным: на какие риски обратить внимание наследникам

Получить наследство при таких условиях может ограниченный круг лиц:

другой наследник по завещанию;

подназначенный наследник;

по желанию того, кто отказывается от наследства, его можно передать в пользу любого из наследников по закону независимо от очереди.

Конечно, что передать наследство нельзя людям, которые лишены права наследования и отказополучателю – человеку, на которого был составлен завещательный отказ.

Отказополучатель получает определенное имущество или право по завещанию, но наследником не считается. Он получает лишь конкретную "выгоду", которую ему оставил наследодатель. При этом отказополучатель не отвечает за долги наследодателя.

Как наследник может подать заявление об отказе от наследства?

У Министерстве юстиции рассказывают, что наследник обращается с письменным заявлением об отказе от наследства. Оно может быть написанным от руки или электронным, подписанным квалифицированной электронной подписью. В то же время через доверенность подать такое обращение нельзя.

Отметим, что если гражданская дееспособность наследника ограничена, то обратиться к нотариусу может попечитель или орган опеки и попечительства. А наследник в возрасте от 14 до 18 лет может отказаться от имущества с согласия родителей или органа опеки.

Важной законодательной нормой является то, что суд может признать отказ от наследства недействительным, если его написали под влиянием насилия, угроз, обмана, ошибки или непредвиденных обстоятельств.

Можно ли продать наследство и когда его забирает государство?