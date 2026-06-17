ТЦК задержали мужчину, воспитывающего 8 детей: омбудсмен обратил внимание на общую проблему

Территориальный центр комплектирования мобилизовал мужчину, воспитывавшего восьмерых детей. Его задержали более чем на четыре часа и могли призвать в армию только из-за того, что он не оформил отсрочку вовремя.

Мужчину, имеющего право на отсрочку, едва не мобилизовали

Мужчина воспитывает 8 детей, лишенных родительской опеки, в детском доме семейного типа. Во время отдыха в Ивано-Франковской области его задержали якобы за нарушение правил мобилизации. Проблема возникла из-за того, что мужчина, имея право на отсрочку, не подал в ТЦК соответствующие документы. Об этом сообщил Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Благодаря тому, что Уполномоченный Верховной Рады вмешался в ситуацию и сообщил о статусе мужчины, ему разрешили пройти военно-медицинскую комиссию и в дальнейшем оформить отсрочку.

Дмитрий Лубинец в очередной раз подчеркнул, что если человек имеет право на освобождение от мобилизации, то он должен закрепить его подачей документов. Автоматически отсрочка не предоставляется, поэтому без прохождения необходимой процедуры даже такого военнообязанного могут мобилизовать.

В частности, полное право на оформление отсрочки имеют опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели. Если они воспитывают детей в возрасте до 18 лет, то оформить документы нужно своевременно, чтобы не были нарушены ни права родителей, ни права детей.

Оформить отсрочку сейчас стало проще благодаря использованию приложения "Резерв+" или обращению в Центры предоставления административных услуг.

Дмитрий Лубинец добавил, что в связи с возникновением таких проблем в Украине следует провести системную реформу подходов к мобилизационным процедурам. Это необходимо для того, чтобы людям, имеющим право на законную отсрочку, не приходилось доказывать его уже на месте или непосредственно во время "бусификации".

Какие документы необходимы опекунам для оформления отсрочки?

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку родители-воспитатели и опекуны имеют при наличии удостоверения родителей-воспитателей или решения о создании детского дома семейного типа, документов об устройстве детей в него, свидетельств о рождении детей и непосредственно заявления на отсрочку.

Само по себе наличие права на отсрочку не означает автоматического внесения соответствующей информации в реестры ТЦК. Именно поэтому юристы советуют оформлять отсрочку сразу после возникновения оснований для её получения.

Кто имеет право на отсрочку в Украине?

Право на отсрочку имеют люди с инвалидностью, многодетные родители, лица, ухаживающие за родственниками, студенты, аспиранты и докторанты дневной формы обучения, а также отдельные категории педагогов и ученых. Для подтверждения права необходимо подать соответствующие документы в ТЦК или воспользоваться другими предусмотренными механизмами оформления.

Для оформления отсрочки через ЦНАП военнообязанный должен лично подать заявление или обеспечить, чтобы оно содержало его собственное волеизъявление. Судебная практика свидетельствует, что отправка документов по почте также может считаться надлежащим способом обращения, если заявление подписал сам заявитель.

Отметка в "Резерв+" о "отсрочке до завершения мобилизации" означает, что право на отсрочку действует в течение всего периода мобилизации, если не изменятся обстоятельства, послужившие основанием для ее предоставления. В то же время пользователям рекомендуется периодически проверять актуальность данных в приложении и следить за уведомлениями о возможном обновлении информации или документов.