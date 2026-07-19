Сразу не мобилизуют: Кабмин изменил правила переоформления отсрочек

Теперь при переоформлении отсрочки человек не теряет действующий статус. То есть на время рассмотрения новой заявки военнообязанного, который уже имел освобождение от мобилизации, призвать его не смогут.

Отсрочка не будет отменена, пока человек имеет на нее право

Министерство обороны решило упростить процедуру получения отсрочки, чтобы в переходный период человеку не грозила мобилизация. Об этом говорится на сайте ведомства.

Если военнообязанный меняет один вид освобождения от мобилизации на другой, то статус он не теряет. А значит, призвать его будет невозможно, пока продолжается рассмотрение заявления и оформление документов, поскольку отсрочка будет действительна.

Кабинет министров уже утвердил соответствующие нормы. Теперь, если у человека появляется законное право оформить отсрочку по другому основанию, он может сделать это без рисков.

Например, когда студент заканчивает обучение, он теряет право на освобождение от мобилизации. Но если у него рождается третий ребенок или возникает необходимость ухода за родными, он может заново оформить отсрочку. Это означает, что у военнообязанного появляется другое законное основание для освобождения.

Правило будет действовать следующим образом: человек, имевший право на отсрочку, подает новые документы. Пока комиссия рассматривает заявление, статус не теряется.

Важно! Отсрочка может быть отменена, если исчезли основания считать ее действующей. То есть студенту стоит подумать о новых основаниях еще во время учебы. Ведь если освобождение еще не вступит в силу, а человек встретится с ТЦК раньше, чем появится новая отсрочка, его могут мобилизовать.

Подавать заявление на новую отсрочку можно за 30 и менее дней до истечения срока старой.

Когда комиссия примет решение, старое основание будет аннулировано, а военнообязанного освободят от мобилизации уже на основании нового. Однако обновление произойдет только после внесения информации в реестр "Оберег".

При этом, если комиссия откажет в освобождении по новым основаниям, то до истечения срока будет действовать действующая отсрочка.

Срок оформления отсрочки

К слову, военнообязанные могут оформить отсрочку через ЦНАП или на портале "Дія". Система автоматически проверяет постановку лица на воинский учет и наличие оснований для отсрочки.

Система сформирует заявление на оформление отсрочки. Этого не произойдет, если человек не стоит на воинском учете.

Напомним, заявку на отсрочку комиссия рассматривает в течение семи рабочих дней с момента регистрации. Если потребуются дополнительные документы, то срок рассмотрения может увеличиться до 15 дней.

Если решение будет положительным, то в течение одного рабочего дня сведения внесут в реестр военнообязанных, призывников и резервистов.