Препятствование работе ТЦК: в Минобороны объяснили, кому грозит тюрьма

Какие действия суды признают уголовным преступлением

Территориальные центры комплектования являются структурными подразделениями Вооруженных Сил Украины, поэтому их законная деятельность во время военного положения защищается статьей 114-1 Уголовного кодекса. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, за любой умышленный срыв мобилизационных мероприятий предусмотрено строгое наказание.

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Судьи рассматривают такие дела и назначают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Если же такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, срок лишения свободы увеличивается с 8 до 15 лет.

Субъектом этого преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, в том числе и то, которое само не подлежит призыву– уточнили в ведомстве.

В частности, под статью 114-1 УК подпадает:

умышленная блокировка служебных автомобилей или входов в помещения;

физическое вмешательство в работу представителей ТЦК;

распространение данных о местонахождении служащих с целью уклонения от воинского учета.

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Показательным примером судебной практики стало решение, вынесенное Верховным Судом в отношении администратора Telegram-канала. Мужчина регулярно публиковал данные о местах дежурства военных, чтобы подписчики избегали проверок, и суд признал эти действия препятствием деятельности ВСУ.

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Для возбуждения дела правоохранительным органам не обязательно дожидаться наступления тяжких последствий – самого факта срыва мероприятий уже достаточно.

Если действия сопровождались угрозами, насилием или повреждением имущества, они могут потребовать дополнительной квалификации по другим статьям Уголовного кодекса, в частности по статье 342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа или военнослужащему)– добавляют юристы.

В случае несогласия с действиями военных или нарушения прав гражданам советуют не вступать в силовые конфликты, а обращаться в суд, к высшему руководству, омбудсмену или в правоохранительные органы с привлечением адвоката.

Случаи нападений на служащих

Напомним, недавно в Одессе на блокпосту во время мобилизационных мероприятий задержали мужчину по подозрению в нарушении правил воинского учета. Во время общения он ранил служащего и пытался наехать на него машиной.

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Во Львовской области также задержали местного жителя, который напал с ножом на сотрудника ТЦК и стрелял по оперативникам во время задержания.

В Киеве задержали двух рецидивистов, которые по заказу российских спецслужб готовили теракты. В частности, у них было в планах подрывы зданий центров комплектования.