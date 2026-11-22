Основным документом, подтверждающим украинское гражданство, является паспорт. У некоторых он пока бумажный, ведь закон не обязывает всех заменить документ на пластиковый. Однако срок действия паспорта гражданина также ограничен.

Когда необходимо обновить паспорт гражданина Украины

Срок действия украинского паспорта сейчас определяется не по возрасту, а по истечению четко установленного срока. То есть теперь украинцы не обязаны получать новый документ по достижении 25 и 45 лет. Срок действия ID-карты зависит от возраста гражданина на момент оформления документа. Об этом рассказали специалисты Центра предоставления административных услуг.

Если человек не заменил бумажный паспорт на ID-карту, то в 45 лет он может повторно сфотографироваться или же оформить пластиковый документ.

Однако первый паспорт сейчас выдается только в формате ID-карты и оформляется в 14 лет. Он остается действительным четыре года, после чего необходимо получить новый.

То есть, если подросток получил паспорт в 14 лет, то в 18 он уже будет недействителен и нужно будет получать следующий. То же самое касается более позднего оформления документа, который впервые выдается на четыре года.

Но если человек оформляет документ после достижения 18-летия – 64-летия, то срок его действия составляет 10 лет. Замена не обязательно произойдет в 25 или 45 лет.

То есть после достижения 18 лет гражданин получает паспорт, действительный в течение десяти лет. По истечении этого срока документ необходимо обменять,

– говорится в сообщении.

После 65 лет ID-карта оформляется на бессрочный срок. Пожилым гражданам не нужно менять документ каждые 10 лет.

В каких случаях ID-карту можно обменять раньше

Действующий паспорт гражданина Украины нельзя менять без причины. Случаи, когда замена возможна, касаются изменения личных данных, когда человек:

изменила фамилию, имя или отчество;

обнаружила ошибки в документе;

повредила ID-карту;

изменила внешность, и фотография больше не позволяет идентифицировать личность.

Специалисты подчеркивают, что для замены паспорта важно не ждать последнего дня и своевременно обратиться в ЦПАУ или в органы Государственной миграционной службы.

Действующий документ необходим для получения административных услуг, совершения банковских операций, пересечения государственной границы в предусмотренных случаях и многих других повседневных дел,

– напомнили украинцам.

К слову, оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки стоит 618 гривен, если его изготовление будет происходить в течение 20 дней. Если документ нужен срочно, то за него придется заплатить 988 гривен.

Документы на обмен ID-карты можно подавать за 30 дней до истечения срока действия, а на продление загранпаспорта – за 6 – 9 месяцев до истечения срока.