Когда необходимо обновить паспорт гражданина Украины

Срок действия украинского паспорта сейчас определяется не по возрасту, а по истечению четко установленного срока. То есть теперь украинцы не обязаны получать новый документ по достижении 25 и 45 лет. Срок действия ID-карты зависит от возраста гражданина на момент оформления документа. Об этом рассказали специалисты Центра предоставления административных услуг.

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Если человек не заменил бумажный паспорт на ID-карту, то в 45 лет он может повторно сфотографироваться или же оформить пластиковый документ.

Однако первый паспорт сейчас выдается только в формате ID-карты и оформляется в 14 лет. Он остается действительным четыре года, после чего необходимо получить новый.

То есть, если подросток получил паспорт в 14 лет, то в 18 он уже будет недействителен и нужно будет получать следующий. То же самое касается более позднего оформления документа, который впервые выдается на четыре года.

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Но если человек оформляет документ после достижения 18-летия – 64-летия, то срок его действия составляет 10 лет. Замена не обязательно произойдет в 25 или 45 лет.

То есть после достижения 18 лет гражданин получает паспорт, действительный в течение десяти лет. По истечении этого срока документ необходимо обменять– говорится в сообщении.

После 65 лет ID-карта оформляется на бессрочный срок. Пожилым гражданам не нужно менять документ каждые 10 лет.

В каких случаях ID-карту можно обменять раньше

Действующий паспорт гражданина Украины нельзя менять без причины. Случаи, когда замена возможна, касаются изменения личных данных, когда человек:

изменила фамилию, имя или отчество;

обнаружила ошибки в документе;

повредила ID-карту;

изменила внешность, и фотография больше не позволяет идентифицировать личность.

Специалисты подчеркивают, что для замены паспорта важно не ждать последнего дня и своевременно обратиться в ЦПАУ или в органы Государственной миграционной службы.

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Действующий документ необходим для получения административных услуг, совершения банковских операций, пересечения государственной границы в предусмотренных случаях и многих других повседневных дел– напомнили украинцам.

К слову, оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки стоит 618 гривен, если его изготовление будет происходить в течение 20 дней. Если документ нужен срочно, то за него придется заплатить 988 гривен.

Документы на обмен ID-карты можно подавать за 30 дней до истечения срока действия, а на продление загранпаспорта – за 6 – 9 месяцев до истечения срока.