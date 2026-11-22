Коли треба змінювати паспорт громадянина України

Строк дії українського паспорта зараз визначається не за віком, а за спливанням чітко встановленого терміну. Тобто тепер українці не мають обов'язку отримувати новий документ після досягнення 25 і 45 років. Термін дії ID-картки залежить від віку громадянина на момент оформлення документа. Про це розповіли фахівці Центру надання адміністративних послуг.

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Якщо людина не змінила паперовий паспорт на ID-картку, то у 45 років вона може знову фото, або ж оформити пластиковий документ.

Проте перший паспорт зараз видається лише у форматі ID-картки й оформлюється у 14 років. Він залишається чинним чотири роки, після чого потрібно отримати новий.

Тобто, якщо підліток отримав паспорт у 14 років, то у 18 він вже буде недійсний і потрібно отримувати наступний. Те ж саме стосується пізнішого оформлення документа, який уперше видається на чотири роки.

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Але якщо людина оформлює документ після досягнення 18-річчя – 64-річчя, то термін його дії сягає 10 років. Заміна не обов'язково відбудеться у 25 чи 45 років.

Тобто після досягнення 18 років громадянин отримує паспорт, який є чинним протягом десяти років. Після завершення цього строку документ необхідно обміняти– йдеться в повідомленні.

Після 65 років ID-картка оформлюється на безстроковий термін. Літнім громадянам не потрібно змінювати документ кожні 10 років.

У яких випадках ID-картку можна обміняти раніше

Чинний паспорт громадянина України не можна змінювати без причини. Випадків, коли заміна можлива, стосуються зміни особистих даних, коли людина:

змінила прізвище, ім'я або по батькові;

виявила помилки в документі;

пошкодила ID-картку;

змінила зовнішність і фотографія більше не дає можливості ідентифікувати особу.

Фахівці наголошують, що для заміни паспорта важливо не чекати останнього дня й звернутися до ЦНАПу чи органів Державної міграційної служби вчасно.

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Чинний документ потрібен для отримання адміністративних послуг, здійснення банківських операцій, перетину державного кордону в передбачених випадках та багатьох інших повсякденних справ– нагадали українцям.

До слова, оформлення паспорта громадянина України у формі картки коштує 618 гривень, якщо його виготовлення відбуватиметься протягом 20 днів. Якщо документ треба терміново, то за нього доведеться сплатити 988 гривень.

Документи на обмін ID-картки можна подавати за 30 днів до завершення строку дії, а на оновлення закордонного паспорта — за 6 – 9 місяців до закінчення терміну.