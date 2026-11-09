ЕС требует ввести платные дороги в Украине: в Минтрансе рассказали, когда будет такой закон

Закон о платных дорогах в Украине может быть принят уже в 2027 году

Среди требований для вступления Украины в ЕС – принятие закона о платных дорогах. Плату планируется ввести на автодорогах, причем для разных категорий автомобилей будут действовать отдельные тарифы. Об этом на YouTube-канале "Что с экономикой" рассказал первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

Закон о введении платы за пользование дорогами, по словам чиновника, должен быть принят до конца 2027 года. Европейский Союз ожидает таких изменений, чтобы засчитать Украине выполнение одного из евроинтеграционных обязательств.

Мы как страна обязаны установить юридическую рамку и возможность запуска платных дорог,

– говорит Сергей Деркач.

При этом заместитель министра не называет дату возможного запуска первой платной трассы, ведь окончательный законопроект еще не разработан. В Раде сейчас снят с рассмотрения законопроект №6087/П , который должен был регулировать плату за пользование автомобильными дорогами общего пользования.

Деркач добавил, что из-за загруженности автодорог транспортом дорожное покрытие изнашивается быстрее, поэтому тарифы за проезд планируется ввести в зависимости от габаритов и веса автомобиля.

Таким образом, в частности, полученные от перевозчиков средства государство могло бы направлять на ремонт, содержание и строительство дорог.

Сколько будет стоить проезд по автодорогам Украины после принятия закона

Так, водители легковых автомобилей должны будут платить за пользование трассами до одной гривны 17 копеек за километр.

Проезд по платной дороге для автобусов и грузовиков от 3,5 до 12 тонн будет стоить до двух гривен 30 копеек, а водители тяжелых грузовиков должны будут платить до 6 гривен 79 копеек за километр. Такие тарифы разработали профильные ведомства.

Важно! Стоимость проезда по автодорогам зависит от текущего курса валюты.

Также ожидаются изменения в украинском законодательстве в сфере лицензирования перевозчиков, соблюдения габаритно-весовых норм и восстановления безопасной транспортной инфраструктуры.

Отметим, что платные маршруты планировалось дублировать бесплатными альтернативными. В Европе действует именно такая практика, поэтому водители могут выбирать: ехать по трассе, но за деньги, или пользоваться подобной бесплатной дорогой.

Напомним, в 2024 году уже обсуждалась инициатива по введению платных дорог. Тогда речь шла о том, что финансирование на это будет предоставлять Европейский инвестиционный банк.

Специалисты также провели анализ трафика на шести маршрутах для определения целесообразности платных дорог.