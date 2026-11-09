ЄС вимагає запустити платні дороги в Україні: у Мінтранспорту розповіли, коли буде такий закон

Закон про платні дороги в Україні може з'явитися вже у 2027 році

Серед вимог для вступу України в ЄС є ухвалення закону про платні дороги. Оплату мають запустити на автошляхах, і для різних категорій авто будуть діяти окремі тарифи. Про це на YouTube-каналі "Що з економікою" розповів перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

Закон про запровадження оплати за користування дорогами, за словами посадовця, мають ухвалити до кінця 2027 року. Європейський Союз очікує на такі зміни, щоб зарахувати Україні виконання одного з євроінтеграційних зобов'язань.

Ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг,

– говорить Сергій Деркач.

При цьому заступник міністра не називає дату можливого запуску першої платної траси, адже ще не розроблено остаточний законопроєкт. У Раді зараз знято з розгляду законопроєкт №6087/П , який мав регулювати плату за використання автомобільних доріг загального користування.

Деркач додав, що через завантаженість автошляхів транспортом покриття псується швидше, тому тарифи за проїзд планується запровадити відповідно до габаритів і ваги машини.

Тому, зокрема, отримані від перевізників гроші держава могла б спрямовувати на ремонт, утримання та будівництво доріг.

Скільки коштуватиме проїзд автошляхами України після ухвалення закону

Так, водії легкових авто мають сплачувати за користування трасами до однієї гривні 17 копійок за кілометр.

Проїзд платною дорогою для автобусів і вантажівок від 3,5 до 12 тонн коштуватиме до двох гривень 30 копійок, а водії важких вантажівок мають сплачувати до 6 гривень 79 копійок за кілометр. Такі тарифи розробили профільні відомства.

Важливо! Вартість проїзду автошляхами залежить від поточного курсу валюти.

Також очікуються зміни українського законодавства у сфері ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.

Зауважимо, що платні маршрути планувалося дублювати безоплатними альтернативними. У Європі діє якраз така практика, тож водії можуть обирати: їхати трасою, але за гроші, чи користуватися подібним безоплатним шляхом.

Нагадаємо, у 2024 році ініціатива щодо запровадження платних доріг вже обговорювалася. Тоді йшлося про те, що фінансування на це надаватиме Європейський інвестиційний банк.

Фахівці також провели аналіз трафіку на шести маршрутах для визначення доцільності платних доріг.