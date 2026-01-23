Частина з цього – відверті міфи, частина – спрощення складних процесів. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу спокійно пояснюю, що насправді означає євроінтеграція у сфері транспорту і чого точно не варто боятися.

Міф 1. "В Україні запровадять платні дороги через вимоги ЄС"

Факт: європейська інтеграція не означає автоматичного запровадження платних доріг.

Сьогодні в Україні не ухвалено жодного рішення про введення платного проїзду на існуючих дорогах загального користування. І Європейський Союз не висуває такої прямої вимоги.

Важливо розуміти різницю: не всі країни ЄС мають платні дороги, але більшість мають законодавство, яке дозволяє їх запровадження. І саме наявність такого законодавства є частиною євроінтеграційних зобов'язань.

Тобто Україна має напрацювати і ухвалити рамкове законодавство, але це не означає автоматичне запровадження платного проїзду.

У країнах ЄС платні дороги зазвичай – це:

нові або реконструйовані автомагістралі;

альтернативні маршрути з вищим рівнем сервісу;

окремі ділянки, зокрема для вантажного транспорту.

В Україні ми говоримо про аналогічний підхід: будь-які платні дороги можуть існувати лише як альтернатива безкоштовним і тільки після окремого рішення держави з урахуванням економічної доцільності та інтересів користувачів.

Крім того, під час війни державних коштів на будівництво нових доріг немає. Тому потенційно мова може йти лише про механізми публічно-приватного партнерства, коли інвестор будує дорогу за власні кошти й отримує можливість повернути інвестиції через плату за проїзд. Але це – перспектива, а не рішення "на завтра".

Міф 2. "Україна запроваджує обов'язковий техогляд для всіх авто вже у 2026 році на вимогу ЄС"

Факт: жодних рішень про негайне або масове запровадження обов'язкового технічного контролю (ОТК) для всіх автомобілів не ухвалено.

Усі ми хочемо користуватися безпечним транспортом. Навіть якщо людина не має власного авто, вона має право бути впевненою, що поруч їдуть технічно справні транспортні засоби. Саме з цієї логіки техогляд є обов'язковим у країнах ЄС.

До речі, українські автомобілі вже сьогодні повинні мати чинний техогляд для перетину кордону з окремими країнами – наприклад, з Румунією та Молдовою.

Втім, реформа ОТК в Україні – це не про раптові обов'язки для мільйонів водіїв. Її мета інша:

підвищення безпеки дорожнього руху;

усунення корупційних практик;

запровадження прозорих і зрозумілих процедур.

Йдеться про поетапні рішення, насамперед для комерційного транспорту – автобусів, вантажівок, таксі. Також обговорюється контроль для вживаних авто, які вперше ввозяться в Україну, щоб на дороги не потрапляв технічно несправний транспорт.

Сьогодні ОТК уже є обов'язковим саме для комерційного транспорту. Ба більше, ця процедура неможлива без відеофіксації. Це зроблено саме для запобігання корупції.

Щоб говорити про будь-яке розширення на легкові авто, необхідно:

ухвалити відповідний закон у Верховній Раді; паралельно реформувати саму систему ОТК, щоб вона не була формальною.

Лише після цього можливі подальші кроки. При цьому ухвалення рамкового законодавства – навіть із відтермінуванням – є частиною нашого руху до ЄС.

Міф 3. "Україна запровадить придорожній контроль – це нові штрафи й тотальні перевірки"

Факт: в Україні не впроваджується придорожній контроль для всіх учасників руху.

Придорожній контроль – це не "каральний інструмент", а стандартна європейська практика, яка спрямована на:

перевірку безпеки перевезень;

дотримання режимів праці та відпочинку водіїв;

технічний стан транспорту, що працює на маршрутах;

перевірку кріплення вантажів.

У фокусі – перевізники, а не приватні водії. Мета таких перевірок – запобігання аваріям, а не створення додаткового тиску.

Сьогодні в Україні повноцінної системи придорожнього контролю не існує. Частину функцій у межах своїх повноважень уже виконує Укртрансбезпека. Але мовиться не про масові або хаотичні перевірки.

То що ж насправді означає євроінтеграція у транспорті?

Євроінтеграція – це не про раптові заборони, не про масові платні дороги і не про нові штрафи для всіх. Це про безпечніші перевезення, зрозумілі та прозорі правила, рівні умови для бізнесу, поетапні реформи з урахуванням українських реалій.

Саме за таким принципом Міністерство розвитку громад та територій України разом з іншими органами влади поступово адаптує транспортне законодавство до стандартів ЄС – без шоків, міфів і маніпуляцій, але з фокусом на безпеку та розвиток.