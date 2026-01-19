Протягом понад 10 років Україна готувалася до впровадження електронної ідентифікації та довірчих послуг за стандартами ЄС, гармонізуючи законодавство та досягаючи суттєвого прогресу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Сьогодні у межах проєкту DT4UA, який реалізує Академія електронного управління, у фокусі практичні результати – від подальшої гармонізації законодавства та розвитку цифрової інфраструктури до довірчих послуг і запуску перших транскордонних сервісів.

Водночас цифровий євроінтеграційний трек має важливу особливість. На відміну від багатьох економічних чи секторальних регламентів ЄС, які вже давно усталені, цифрові правила та механізми досі перебувають у фазі активного розвитку.

Не всі країни ЄС ще повністю впровадили ці підходи у себе. У цій логіці Україна рухається паралельно з державами-членами ЄС, а за окремими напрямами навіть випереджає їх.

Тож далі про стан ключових напрямів цифрової євроінтеграції України і те, як вони вже працюють на практиці.

eIDAS2: взаємне визнання довірчих послуг

eIDAS2 – ключовий документ ЄС, який визначає правила електронних ідентифікації підписів та печаток – довірчих послуг. Україна повністю гармонізувала законодавство та цифрові рішення з першою версією eIDAS. У 2024 році ЄС оновив регламент до eIDAS2, і Україна одразу почала роботу над новими вимогами. Європейські партнери відзначають високий рівень готовності України як у нормативній частині, так і на технічному рівні.

Представники Європейської Комісії підтвердили готовність у 2026 році розпочати оцінку українського законодавства та інфраструктури для повного визнання кваліфікованих довірчих послуг України в ЄС. Так, Україна стане першою країною не членом ЄС, яка проходитиме таку оцінку та інтегруватиметься у європейський цифровий простір.

eWallet: цифрова ідентифікація без кордонів

Одним із ключових нововведень eIDAS2 є запровадження Європейського цифрового гаманця електронної ідентифікації (eWallet) – універсального інструменту для доступу до публічних і комерційних сервісів у Європі. Саме він має зробити цифрову ідентифікацію зручною, безпечною та придатною для використання в різних країнах і життєвих ситуаціях.

У цьому напрямку Україна рухається в одному темпі з країнами ЄС. Команди Мінцифри та Дії беруть участь у європейських консорціумах, які направлені на перевірку гіпотез, вироблення вимог та технічних рішень, розбудову та впровадження підходу європейського гаманця електронної ідентифікації.

Український гаманець на базі застосунку Дія був розроблений та протестований саме в рамках цих консорціумів, що забезпечило сумісність з рішеннями країн ЄС.

Однак попереду ще багато роботи здебільшого у міжнародній сертифікації української інфраструктури електронної ідентифікації, зокрема українського гаманця. В аналогічній ситуації перебувають розробники гаманців країн ЄС. Тому Україна рухається в темпі ЄС.

SDG та OOTS: цифрові стандарти на практиці

Єдиний цифровий шлюз (SDG) – загальноєвропейський портал для публічних послуг у будь-якій країні ЄС, а Once Only Technical System (OOTS) – система, яка забезпечує транскордонний обмін відомостями. Для ЄС це інструменти зменшення бюрократії та спрощення транскордонних сервісів, для України – ключ до інтеграції в єдиний цифровий простір Європи.

Технічно ми готові: команда вже розробила прототип OOTS і може обмінюватися даними за європейською логікою, хоча доступ до тестових середовищ і центральних компонентів OOTS наразі мають лише країни ЄС.

Але це не зупиняє нас і ми продовжуємо тестувати власну інфраструктуру і залишатися активними учасниками процесу.

За оцінкою OOTS Acceleratormeter ми на 4 рівні з 6 впровадження OOTS, тобто технічно готові. До прикладу, цей показник кращий, ніж у Данії, Румунії чи Нідерландів. Тому і в цьому напрямку швидкість впровадження Україною європейських рішень відповідає більшості країн ЄС: OOTS є новою системою ЄС, яка тільки впроваджується як технологічна платформа.

Україна активно переходить від діалогу до спільних рішень з ЄС

Нещодавно команди Міністерства цифрової трансформації та Академії електронного управління зустрілися з представниками ключових Генеральних директоратів Європейської Комісії для практичного обговорення цифрової євроінтеграції. Вже є перші результати – представники директоратів підтвердили участь України в якості спостерігача в експертній групі Єврокомісії з SDG. Це показує, що Україна активно інтегрується у цифрові процеси ЄС і наші досягнення сприймаються серйозно.

Водночас у нас ще багато викликів. Деякі напрями, як впровадження OOTS, гальмуються через те, що ми не є членом ЄС і не маємо доступу до центральних компонентів системи. Також в Україні ще не ухвалені GDPR та NIS2 – європейські регламенти, які визначають правила захисту персональних даних та кібербезпеки.

Це створює додаткові блокери для повного впровадження європейських стандартів і потребує часу та зусиль для гармонізації законодавства.

Ми бачимо, як змінюється ставлення Єврокомісії. Наша робота дає конкретний ефект – Україна показує, що може не лише адаптуватися до стандартів, а й бути активним учасником їхнього впровадження, навіть ще до повноправного членства.