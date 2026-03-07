Укр Рус
Принудительное взыскание алиментов: как получить деньги, когда их не платят добровольно
7 марта, 08:16
5

Принудительное взыскание алиментов: как получить деньги, когда их не платят добровольно

Дарья Смородская
Основні тези
  • Для принудительного взыскания алиментов нужно подать исполнительный документ и заявление в орган исполнительной службы или частного исполнителя.
  • Документы можно подать лично, по почте или в электронной форме.

Принудительное взыскание алиментов возможно, когда судебное решение о выпадении ребенку уже вступило в силу, а отец или мать отказываются его выполнять. Чтобы открыть новое производство нужно подать документы.

Надлежащее содержание ребенка одним из бывших супругов направлении зависит от алиментов. Принудительное взыскание возможно и законное, нужно только правильно все оформить. Об этом пишут в Министерстве юстиции Украины.

Так в орган исполнительной службы или частного исполнителя нужно подать документы, на основании которых возможно открыть производство:

  • исполнительный документ, выданный судом на основании решения или исполнительной надписи нотариуса;
  • заявление о принудительном исполнении.

Важно! Исполнительный документ может быть в бумажной форме или в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью.

В заявлении пишется название и дата выдачи исполнительного документа, информация о взыскателе, способ перечисления взысканных с должника сумм, реквизиты счета, открытого в банке или другом финансовом учреждении для получения средств.

Также стоит отметить, если должник частично уже оплатил алименты.

Если заявление подается в электронной форме, то указывается:

  1. наименование органа государственной исполнительной службы или данные частного исполнителя;
  2. название, номер и дата выдачи исполнительного документа и органа, что ее выдал;
  3. дата вступления в законную силу решения;
  4. категория и тип взыскания;
  5. резолютивная часть исполнительного документа;
  6. информация о должнике, его адрес проживания или пребывания, дата рождения должника;
  7. способ перечисления взысканных с должника средств;
  8. реквизиты счета;
  9. другие сведения.

Лично или по почте можно передать бумажный исполнительный документ вместе с заявлением. имеет право подать лично или по почте.

Документ в электронной форме взыскатель подает в соответствии с порядком, определенного разделом XV Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утвержденного приказом Минюста.

Его предъявляют в системах Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, в частности в "Электронном кабинете", "Электронном суде". Если исполнительный документ подается в электронной форме, то и заявление также. На него накладывается квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись или печать.

Свои права и обязанности взыскатель и должник могут внедрять самостоятельно или через представителей. Для этого нужна доверенность физического лица, решение о назначении опекуном, попечителем или управляющим наследственного имущества и ордер адвоката. Если человек пользуется услугами бесплатной юридической помощи, то от специалистов требуется поручение.

Вниманию! Документы, удостоверяющие полномочия представителей, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Уже на следующий день после получения заявления исполнитель выдает постановление об открытии производства, в котором говорится об обязанности должника подать декларацию о доходах и имуществе. Его предупреждают об ответственности за игнорирование требования.

Копии постановлений исполнителя направляются по почте заказным письмом.

  • С 1 января минимальный гарантированный размер алиментов составляет 1 408,50 гривен в месяц для детей до 6 лет и 1 756 гривен для детей от 6 до 18 лет. Право на алименты имеет ребенок независимо от того, были ли родители в браке, а выплаты остаются обязательными даже во время военного положения.

  • Если плательщик или другой заинтересованный считает, что алименты не расходуются в интересах ребенка, можно подать заявление в службу по делам детей или орган опеки для инспекционной проверки. Комиссия оценивает условия проживания и обеспечения ребенка. Если установлено нецелесообразное использование, может быть уменьшена сумма или изменен способ выплат.

  • Кроме базовых алиментов, закон обязывает родителей участвовать в дополнительных расходах, связанных с особыми потребностями ребенка, если они должным образом сформированы.