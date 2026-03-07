Принудительное взыскание алиментов: как получить деньги, когда их не платят добровольно

Принудительное взыскание алиментов возможно, когда судебное решение о выпадении ребенку уже вступило в силу, а отец или мать отказываются его выполнять. Чтобы открыть новое производство нужно подать документы.

Что делать, если алименты не платятся добровольно?

Надлежащее содержание ребенка одним из бывших супругов направлении зависит от алиментов. Принудительное взыскание возможно и законное, нужно только правильно все оформить. Об этом пишут в Министерстве юстиции Украины.

Так в орган исполнительной службы или частного исполнителя нужно подать документы, на основании которых возможно открыть производство:

исполнительный документ, выданный судом на основании решения или исполнительной надписи нотариуса;

заявление о принудительном исполнении.

Важно! Исполнительный документ может быть в бумажной форме или в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью.

В заявлении пишется название и дата выдачи исполнительного документа, информация о взыскателе, способ перечисления взысканных с должника сумм, реквизиты счета, открытого в банке или другом финансовом учреждении для получения средств.

Также стоит отметить, если должник частично уже оплатил алименты.

Если заявление подается в электронной форме, то указывается:

наименование органа государственной исполнительной службы или данные частного исполнителя; название, номер и дата выдачи исполнительного документа и органа, что ее выдал; дата вступления в законную силу решения; категория и тип взыскания; резолютивная часть исполнительного документа; информация о должнике, его адрес проживания или пребывания, дата рождения должника; способ перечисления взысканных с должника средств; реквизиты счета; другие сведения.

Как подать документы?

Лично или по почте можно передать бумажный исполнительный документ вместе с заявлением. имеет право подать лично или по почте.

Документ в электронной форме взыскатель подает в соответствии с порядком, определенного разделом XV Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утвержденного приказом Минюста.

Его предъявляют в системах Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, в частности в "Электронном кабинете", "Электронном суде". Если исполнительный документ подается в электронной форме, то и заявление также. На него накладывается квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись или печать.

Можно ли подать документы через представителя?

Свои права и обязанности взыскатель и должник могут внедрять самостоятельно или через представителей. Для этого нужна доверенность физического лица, решение о назначении опекуном, попечителем или управляющим наследственного имущества и ордер адвоката. Если человек пользуется услугами бесплатной юридической помощи, то от специалистов требуется поручение.

Вниманию! Документы, удостоверяющие полномочия представителей, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Когда откроют производство?

Уже на следующий день после получения заявления исполнитель выдает постановление об открытии производства, в котором говорится об обязанности должника подать декларацию о доходах и имуществе. Его предупреждают об ответственности за игнорирование требования.

Копии постановлений исполнителя направляются по почте заказным письмом.

Что стоит знать о выплате алиментов в 2026 году?