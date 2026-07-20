Протесты все показали: эксперт прокомментировал "летнюю" тенденцию изменений в правительстве

В нескольких городах Украины прошли митинги после кадровых перестановок в Кабинете министров. Люди выходят на улицы не только из-за симпатий к личности бывшего министра обороны Михаила Федорова, но и из-за несогласия с решением властей.

Помогут ли митинги изменить ситуацию в стране

Новые назначения премьер-министра и глав министерств вызвали наибольшее количество обсуждений в течение последней недели. Реакция людей на "летнюю тенденцию перемен" в Украине оказалась очень показательной. Об этом в комментарии 24 Канала сказал политический консультант Алексей Ковжун.

Нынешнее обновление правительства не прошло незаметно для граждан. Увольнение министра обороны, в частности, заставило людей выйти на улицы, чтобы власть услышала их просьбы.

Людей беспокоит, что под увольнение попал именно Федоров, а не главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, у которого, вероятно, был конфликт с министром. Однако в целом такая реакция на изменения в Кабмине показывает, что ожидания властей не оправдались.

Алексей Ковжун Политический консультант, телеведущий и общественный деятель Если посмотреть на плакаты, становится понятно, что граждане заметили кадровые перестановки. И эта тенденция негативна. Все получилось не так, как ожидала власть.

Однако митинги не стоит считать плохой идеей в данном случае. Эксперт убежден, что они могут дать положительный результат.

Протесты прошли в разных украинских городах / Фото, предоставленные 24 Каналу

Интересно, почему к протестам присоединяются народные депутаты. Некоторые из них, например Ярослав Железняк или Марьяна Безуглая, недовольны перестановками в правительстве.

Железняк в своем телеграмме подвел итоги решений властей и того, как сейчас выглядит правительство. По словам нардепа, в планах президента было "обновление политической стратегии". Вместо этого в течение недели:

уволили с должности сильного (по мнению многих граждан) министра обороны;

Игоря Клименко уволили с поста министра внутренних дел, но и не назначили главой Минобороны;

в ключевых ведомствах – МИД и Минобороны – сейчас руководят исполняющие обязанности;

обновленное правительство уже столкнулось с протестами, скандалом и вопросами со стороны партнеров.

Особенно убедительно выглядит кадровое перезагрузка, после которой одной лишь замены Сырского уже явно недостаточно. Что с этим делать – уже никто из авторов решения не знает. Враг годами пытается расшатать Украину изнутри. Но, похоже, власть решила доказать, что справится с этим быстрее – собственными кадровыми решениями,

– подытожил Ярослав Железняк.

Другой народный депутат Александр Качура инициировал депутатское обращение к председателю Верховной Рады с требованием безотлагательно провести открытое заседание и заслушать ответы на вопросы, волнующие украинцев, от Михаила Федорова и Александра Сырского. Это была бы удачная реакция на мирные протесты.



Обращение о вызове в Раду Федорова и Сирского / Скриншот

Заметно, что сторонников смены министров мало. Еще больше тех, кто хотел бы увидеть отставку главнокомандующего Вооруженными Силами. Однако Владимир Зеленский говорит, что слышит народ. По его словам, даже во время войны люди имеют право на волеизъявление.

Однако сейчас у народа к президенту есть несколько требований, и украинцы установили дедлайн на их выполнение – до пятницы, 24 июля.

19 июля прошел четвертый день акции протеста. Участники собирались в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Луцке, Ивано-Франковске, Черкассах, Виннице, Хмельницком и других городах. Они подчеркивали необходимость продолжения реформ, развития технологий в армии и ответственности власти за принятые решения.