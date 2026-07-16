Об этом он заявил во время совместной с Киром Стармером пресс-конференции.

Как Зеленский прокомментировал митинги?

Глава государства, комментируя акции протеста против отставки Михаила Федорова, подчеркнул, что украинцы имеют полное право открыто выражать свою позицию.

По его словам, Украина отстаивает свободу и демократию, поэтому граждане могут мирно демонстрировать свое волеизъявление даже во время войны.

Люди хотели выйти – ну и правильно,

– высказался он.

Зеленский добавил, что внимательно следит за настроениями общества и реагирует на них. В то же время он подчеркнул, что власть не скрывает информацию от украинцев, однако отдельные вопросы не могут быть обнародованы из соображений безопасности.

Также президент сообщил, что Михаил Федоров останется работать в его команде, но какую именно должность он займет, объявят позже.