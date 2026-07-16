Про це він сказав під час спільної з Кіром Стармером пресконференції.

Як Зеленський прокоментував мітинги?

Глава держави, коментуючи акції протесту проти відставки Михайла Федорова, підкреслив, що українці мають повне право відкрито висловлювати свою позицію.

За його словами, Україна відстоює свободу та демократію, тому громадяни можуть мирно демонструвати власне волевиявлення навіть під час війни.

Люди хотіли вийти – ну і правильно,

– висловився він.

Зеленський додав, що уважно стежить за настроями суспільства та реагує на них. Водночас він наголосив, що влада не приховує інформацію від українців, однак окремі питання не можуть бути публічними з міркувань безпеки.

Також президент повідомив, що Михайло Федоров залишиться працювати в його команді, але яку саме посаду він обійме, оголосять пізніше.

Бурхливу реакцію суспільства викликали і заяви Федорова, які він зробив під час брифінгу після своєї відставки. Він, до речі, також висловився про мітинги: "Народ вийшов не за Федорова, а за себе. Зараз мова не про мене. Зараз йдеться про корінь проблеми, яку потрібно вирішити. У такій конструкції перемогти неможливо".

Варто зазначити, що такий розвиток подій, імовірно, пов'язаний із серйозними розбіжностями в поглядах на керування державою серед військового керівництва. Йдеться про конфлікт між Федоровим і головкомом Сирським.

Загалом же, Федоров заявив, що після запуску реформ майже всі запропоновані ініціативи почали блокуватися. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не був готовий відкрито обговорювати наявні проблеми.