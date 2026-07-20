Чи допоможуть мітинги змінити ситуацію в країни

Нові призначення прем'єр-міністра й голів міністерств викликали найбільше обговорень протягом останнього тижня. Реакція людей на "літню тенденцію змін" в Україні виявилася дуже показовою. Про це в коментарі 24 Каналу сказав політичний консультант Олексій Ковжун.

Нинішнє оновлення уряду не минуло непомітно для громадян. Звільнення міністра оборони, зокрема, змусило людей вийти на вулиці, щоб влада почула їхні прохання.

Людей бентежить, що під звільнення потрапив саме Федоров, а не головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який, імовірно, мав конфлікт з міністром. Проте й загалом така реакція на зміни в Кабміні показує, що очікування влади не виправдалися.

Олексій Ковжун Політичний консультант, телеведучий і громадський діяч Якщо подивитись на картонки, стає зрозуміло, що громадяни помітили кадрові перестановки. І така тенденція негативна. Усе вийшло не так, як влада очікувала.

Проте мітинги не варто вважати поганою ідеєю в цьому випадку. Експерт переконаний, що вони можуть дати позитивний результат.

Протести минули в різних українських містах / Фото, надані 24 Каналу

Цікаво, що до протестів долучаються народні депутати. Дехто з них, як от Ярослав Железняк чи Мар'яна Безугла, не задоволені перестановками в уряді.

Железняк у своєму телеграмі підсумував рішення влади й те, який вигляд зараз має уряд. За словами нардепа, у планах президента було "оновлення політичної стратегії". Натомість протягом тижня:

звільнили з посади сильного (на думку багатьох громадян) міністра оборони;

Ігоря Клименка звільнили з посади міністра внутрішніх справ, але й не призначили очільником Міноборони;

У ключових відомствах – МЗС та Міноборони – зараз керують виконувачі обов'язків;

оновлений уряд вже зіштовхнувся із протестами, скандалом і запитаннями від партнерів.

Особливо переконливо виглядає кадрове перезавантаження, після якого однієї лише заміни Сирського вже явно недостатньо. Що з цим робити – вже ніхто серед авторів рішення не знає. Ворог роками намагається розхитати Україну зсередини. Але, видається, влада вирішила довести, що впорається з цим швидше – власними кадровими рішеннями,

– підсумував Ярослав Железняк.

Інший нардеп Олександр Качура ініціював депутатське звернення до Голови Верховної Ради з вимогою невідкладно провести відкрите засідання й заслухати відповіді на питання, які хвилюють українців, від Михайла Федорова та Олександра Сирського. Це була б вдала реакція на мирні протести.



Звернення щодо виклику до Ради Федорова й Сирського / Скриншот

Помітно, що прихильників змін міністрів мало. Ще більше тих, хто хотів би побачити відставку головнокомандувача Збройних Сил. Проте Володимир Зеленський каже, що чує народ. За його словами, навіть під час війни люди мають право на волевиявлення.

Проте зараз в народу до президента є кілька вимог й українці встановили на їхнє виконання дедлайн – до п'ятниці, 24 липня.

19 липня минув четвертий день акції протесту. Учасники збиралися в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Луцьку, Івано-Франківську, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому та інших містах. Вони наголошували на необхідності продовження реформ, розвитку технологій у війську та відповідальності влади за ухвалені рішення.