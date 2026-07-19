Крім Києва, люди вже четвертий день збираються на протести у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, Черкасах, Мукачеві, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді та інших містах України.

Як проходить четвертий день масштабний протестів в Україні?

Люди вимагають змін в армії, а також належного ставлення до українських військових з боку командування.

Під час акції учасники скандують: "Депутатів на роботу", "Воювати потрібно дронами, а не кров'ю", "Канікули не на часі", "Свободу слова військовим".

Люди тримають картонки із написами: "Військові служать народу України, а не головкому", "На канікулах діти, а ви – працюйте", "Майбутнє армії вирішується сьогодні", "Війна не пробачає помилок".

Київ

Сотні людей вийшли на протест на площу біля театра Івана Франка. Вони кричать "Ганьба!" і "Влада – це народ".

4-ий день мітинга у столиці: дивіться відео

Протести у Києві не стихають: дивіться відео

Кияни продовжують протестувати / Фото з соцмережі

Харків

У Харкові понад 400 людей вийшли на майдан Свободи з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Кількість учасників акції станом на 20:30 склала 450 людей, повідомила Суспільне Харків речниця поліції регіону Людмила Прокопенко.