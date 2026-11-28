Что именно имеют право требовать от военнообязанных и водителей

Четкий регламент действий при контроле автотранспорта определен правительственными нормами, которые устанавливают для проверяющих исчерпывающий перечень полномочий. Для водителей и военнообязанных граждан проверка документов на блокпосту регулируется пунктом 20 Постановления Кабинета Министров Украины № 1455, что сообщили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Adv

Уполномоченные лица на контрольно-пропускных пунктах имеют право требовать исключительно три категории документов:

Документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина Украины, ID-карта или вид на временное или постоянное проживание. Для мужчин призывного возраста обязателен военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение), что подтверждает постановку на учет или наличие особого статуса либо отсрочки.

паспорт гражданина Украины, ID-карта или вид на временное или постоянное проживание. Для мужчин призывного возраста обязателен военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение), что подтверждает постановку на учет или наличие особого статуса либо отсрочки. Документы на транспортное средство: свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт), а также документы, подтверждающие право владения или пользования автомобилем (в частности, доверенность при наличии).

свидетельство о регистрации автомобиля (техпаспорт), а также документы, подтверждающие право владения или пользования автомобилем (в частности, доверенность при наличии). Документы на груз: товарно-транспортные накладные, специальные разрешения и сертификаты, подтверждающие законность перевозки имущества или коммерческих товаров.

Реклама

Обязан ли водитель предъявлять водительское удостоверение без веской причины

Водительское удостоверение не входит в базовый перечень обязательных документов для проверки на стационарных постах. Если водитель не совершил правонарушения, стандартная проверка документов на блокпосту не дает силовикам законных оснований требовать предъявить водительские права.

Требование предъявить водительское удостоверение "на всякий случай" является необоснованным. Ситуация приобретает иной правовой характер лишь тогда, когда автомобиль останавливают на общих основаниях дорожного надзора: за нарушение правил дорожного движения, подозрительное поведение или угрозу безопасности. В таких случаях правоохранители руководствуются статьей 32 Закона Украины "О Национальной полиции", требуя предъявить водительское удостоверение уже в рамках стандартной процедуры.

Что действуют правила в отношении пассажиров в транспорте

Нормативная база создает правовую неопределенность в отношении гражданских лиц, находящихся в салоне автомобиля. В тексте правительственного постановления № 1455 понятие "пассажир" вообще не фигурирует, а в Постановлении № 1456 оно применяется только в контексте остановки транспорта, а не проверки.

Реклама

Закон оперирует общим определением "лицо", разрешая проверку документов у тех, кто находится на объектах со специальным режимом. В то же время исчерпывающего перечня таких объектов в законодательстве не предусмотрено, что нередко создает основания для противоречивых толкований. Юристы отмечают, что даже при особом статусе блокпоста правоохранители не имеют права автоматически проверять каждого пассажира без веских подозрений или законных оснований.

К слову, украинцы во время военного положения должны иметь при себе несколько документов. В частности, паспорт или ID-карта, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, водительское удостоверение, военно-учетные документы и другие документы, удостоверяющие личность. А проверять документы могут у всех людей независимо от пола.