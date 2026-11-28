Що саме мають право вимагати у військовозобов'язаних та водіїв

Чіткий регламент дій під час контролю автотранспорту визначений урядовими нормами, які встановлюють для перевіряльників вичерпний перелік повноважень. Для водіїв та військовозобов'язаних громадян перевірка документів на блокпосту регулюється пунктом 20 Постанови Кабінету Міністрів України №1455, про що повідомили у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

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Уповноважені особи на контрольно-пропускних пунктах мають право вимагати виключно три категорії документів:

Папери, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, ID-картка або посвідка на тимчасове чи постійне проживання. Для чоловіків призовного віку обов'язковим є військово-обліковий документ (військовий квиток чи тимчасове посвідчення), що підтверджує взяття на облік або наявність спеціального статусу чи відстрочки.

паспорт громадянина України, ID-картка або посвідка на тимчасове чи постійне проживання. Для чоловіків призовного віку обов'язковим є військово-обліковий документ (військовий квиток чи тимчасове посвідчення), що підтверджує взяття на облік або наявність спеціального статусу чи відстрочки. Документи на транспортний засіб: свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт), а також документи, які підтверджують право володіння чи користування машиною (зокрема довіреність за наявності).

свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт), а також документи, які підтверджують право володіння чи користування машиною (зокрема довіреність за наявності). Документи на вантаж: товарно-транспортні накладні, спеціальні дозволи та сертифікати, які засвідчують легальність транспортування майна або комерційних товарів.

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Чи зобов'язаний водій показувати посвідчення водія просто так

Посвідчення водія не входить до базового переліку обов'язкових паперів для контролю на стаціонарних постах. Якщо керманич не вчинив правопорушення, стандартна перевірка документів на блокпосту не дає силовикам законних підстав вимагати водійські права.

Вимога пред'явити посвідчення водія "про всяк випадок" є необґрунтованою. Ситуація набуває іншого правового забарвлення лише тоді, коли авто зупиняють на загальних підставах дорожнього нагляду: за порушення правил руху, підозрілу поведінку або загрозу безпеці. У таких випадках правоохоронці керуються статтею 32 Закону України "Про Національну поліцію", вимагаючи посвідчення вже в межах стандартної процедури.

Які правила діють щодо пасажирів у транспорті

Нормативна база створює правову невизначеність щодо цивільних осіб, які перебувають у салоні авто. У тексті урядової постанови №1455 поняття "пасажир" узагалі не фігурує, а в Постанові №1456 воно застосовується лише в розрізі зупинки транспорту, а не перевірки.

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Закон оперує загальним визначенням "особа", дозволяючи контроль паперів у тих, хто перебуває на об'єктах зі спеціальним режимом. Водночас вичерпного реєстру таких об'єктів у законодавстві не прописано, що нерідко створює підстави для суперечливих трактувань. Юристи зазначають, що навіть за особливого статусу блокпоста правоохоронці не мають права автоматично перевіряти кожного пасажира без вагомих підозр чи законних приводів.

До слова, українці, під час воєнного стану, мають мати при собі кілька документів. Зокрема, паспорт чи ID-картка, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, військово-облікові документи та інші документи що посвідчують особу. А перевіряти документи можуть у всіх людей незалежно від статі.