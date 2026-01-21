Распоряжение на случай смерти: для чего оно военным

В условиях постоянной угрозы жизни военнослужащие все чаще стремятся заблаговременно урегулировать имущественные вопросы. А все для того, чтобы их родные не столкнулись с юридическими трудностями в случае гибели.

Что такое личное распоряжение?

Украинское законодательство дает военнослужащему право заранее определить, кто и в каком размере получит денежные выплаты в случае его гибели. Это право предусмотрено Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Для этого он может составить личное распоряжение в письменной произвольной форме. В таком документе военный самостоятельно отмечает одно или нескольких лиц, которым должна быть выплачена единовременная денежная помощь, а также определяет доли в процентах.

Важно! Порядок хранения и передачи такого распоряжения регулируется решениями Кабинета Министров.

В частности, документ передается командиру воинской части или руководителю подразделения и хранится в личном деле военного.

Кто имеет гарантированное право на выплату?

Важно учитывать, что даже если военный составил личное распоряжение, закон защищает права отдельных категорий близких. Речь идет о лицах, которые имеют обязательную долю в выплатах:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособный муж или жена;

а также нетрудоспособные родители погибшего.

Если таких лиц не указано в распоряжении, они все равно получают половину той доли, которую имели бы при отсутствии какого-либо распоряжения. То есть полностью лишить их права на выплаты невозможно.

Как правильно составить личное распоряжение?

В документе обязательно указываются персональные данные самого военнослужащего: фамилия, имя и отчество, дата рождения, налоговый номер, адрес проживания или пребывания, контактный телефон или электронная почта.

Также нужно указать данные лиц, которые должны получить выплаты: их ФИО, степень родственной связи или другой статус, контактную информацию и четкое распределение долей в процентах.

Важно! Документ должен содержать дату и место составления и быть подписан лично военным.

Оригинал передается командованию или в ТЦК и СП, а копию желательно хранить у себя.

Что еще следует знать военнослужащим?