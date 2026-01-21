Распоряжение на случай смерти: для чего оно военным
- Военнослужащие могут составить личное распоряжение для определения получателей денежной помощи в случае их гибели.
- Закон защищает права малолетних и несовершеннолетних детей, нетрудоспособного мужа или жены, а также нетрудоспособных родителей на обязательную долю в выплатах.
В условиях постоянной угрозы жизни военнослужащие все чаще стремятся заблаговременно урегулировать имущественные вопросы. А все для того, чтобы их родные не столкнулись с юридическими трудностями в случае гибели.
Что такое личное распоряжение?
Украинское законодательство дает военнослужащему право заранее определить, кто и в каком размере получит денежные выплаты в случае его гибели. Это право предусмотрено Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Для этого он может составить личное распоряжение в письменной произвольной форме. В таком документе военный самостоятельно отмечает одно или нескольких лиц, которым должна быть выплачена единовременная денежная помощь, а также определяет доли в процентах.
Важно! Порядок хранения и передачи такого распоряжения регулируется решениями Кабинета Министров.
В частности, документ передается командиру воинской части или руководителю подразделения и хранится в личном деле военного.
Кто имеет гарантированное право на выплату?
Важно учитывать, что даже если военный составил личное распоряжение, закон защищает права отдельных категорий близких. Речь идет о лицах, которые имеют обязательную долю в выплатах:
- малолетние и несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособный муж или жена;
- а также нетрудоспособные родители погибшего.
Если таких лиц не указано в распоряжении, они все равно получают половину той доли, которую имели бы при отсутствии какого-либо распоряжения. То есть полностью лишить их права на выплаты невозможно.
Как правильно составить личное распоряжение?
В документе обязательно указываются персональные данные самого военнослужащего: фамилия, имя и отчество, дата рождения, налоговый номер, адрес проживания или пребывания, контактный телефон или электронная почта.
Также нужно указать данные лиц, которые должны получить выплаты: их ФИО, степень родственной связи или другой статус, контактную информацию и четкое распределение долей в процентах.
Важно! Документ должен содержать дату и место составления и быть подписан лично военным.
Оригинал передается командованию или в ТЦК и СП, а копию желательно хранить у себя.
Что еще следует знать военнослужащим?
В 2026 году статус участника боевых действий предоставляет комплекс государственных гарантий в сферах медицины, социального обеспечения и повседневных расходов.
Он предусматривает доступ к бесплатной медицинской помощи и оздоровительных программ, льготные условия пользования транспортом, а также существенное уменьшение расходов на жилье и коммунальные услуги.