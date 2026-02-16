Суд, договоренности или брачный контракт: как не остаться ни с чем при разводе

Раздел имущества – один из самых сложных процессов, учитывая различные позиции и желания бывших супругов. Однако не все имущество нужно делить, личная собственность – должна ею и оставаться.

Как поделить имущество при разводе?

О том, что делать с имуществом, которое появилось у бывших супругов во время брака, говорится в сообщении адвоката Олеси Гродовской.

Прежде всего следует знать, что при разводе разделу подлежит только общее имущество. Личное остается у владельца.

По закону к общей совместной собственности относятся:

зарплата, стипендии, пенсии, прибыль от предпринимательства;

квартиры, дома, земельные участки, транспортные средства, акций и доли в капиталах компаний;

накопления на счетах и депозиты;

техника и инструменты для работы (даже одного из супругов);

кредиты и имущественные обязательства.

Адвокат отмечает, что неважно, кто из супругов имел большую зарплату, или пользовался банковским/кредитным счетом. Имущественные права супругов равныі. То есть все, что относится к этим категориям является общим и должно делиться на равные части.

Для чего нужен брачный договор и что делать без него?

Соглашение о разделе имущества или брачный договор позволяют разойтись "мирно". Если заранее заключить такое соглашение, где четко определены условия раздела и его особенности – при разводе не возникнет трудностей.

Если же брачного договора нет, раздел имущества происходит через суд. Процесс происходит по следующим этапам:

обращение в суд с исковым заявлением и соответствующими документами;

суд устанавливает права личной и общей собственности каждого из супругов;

определяет доли в общей собственности;

делит совместную собственность по пропорциональным долям;

определяет компенсации в случае неравномерности раздела имущества.

Как при разводе делить домашних животных?

У Министерстве юстиции говорят, что домашние любимцы не являются общим имуществом. Однако относятся к категории неделимых вещей, когда надо проявить гибкий подход в решении спора.

Один из вариантов – устная или письменная договоренность. Стороны могут учесть все аспекты вопроса и решить его самостоятельно.

Если согласия нет – можно обратиться в суд. Однако его решения не всегда однозначны. В то же время есть ряд документов, которые суд учтет при решении таких вопросов:

кто из супругов является владельцем в документах;

кто фактически осуществлял уход за животным;

на кого были оформлены расходы на питание, лечение, содержание;

с кем животное проживало в последнее время;

наличие у сторон надлежащих условий для дальнейшего содержания;

другие обстоятельства, имеющие существенное значение, в частности интересы детей или особые потребности.

Какие особенности законов для супругов?

По закону Украины брак могут признать недействительным или фиктивным. В то же время такое решение может принять и суд.

Речь идет о браках, которые заключили без намерения создания семьи.

В то же время если кто-то из супругов решает продать автомобиль, приобретенный в браке, что является общей собственностью, – могут возникнуть юридические проблемы.