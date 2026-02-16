Суд, договоренности или брачный контракт: как не остаться ни с чем при разводе
- Разделу подлежит только общее имущество, тогда как личное остается у владельца.
- Домашние животные не являются общим имуществом, и их раздел может требовать устных или письменных договоренностей, или же судебного вмешательства с учетом различных факторов.
Раздел имущества – один из самых сложных процессов, учитывая различные позиции и желания бывших супругов. Однако не все имущество нужно делить, личная собственность – должна ею и оставаться.
Как поделить имущество при разводе?
О том, что делать с имуществом, которое появилось у бывших супругов во время брака, говорится в сообщении адвоката Олеси Гродовской.
Прежде всего следует знать, что при разводе разделу подлежит только общее имущество. Личное остается у владельца.
По закону к общей совместной собственности относятся:
- зарплата, стипендии, пенсии, прибыль от предпринимательства;
- квартиры, дома, земельные участки, транспортные средства, акций и доли в капиталах компаний;
- накопления на счетах и депозиты;
- техника и инструменты для работы (даже одного из супругов);
- кредиты и имущественные обязательства.
Адвокат отмечает, что неважно, кто из супругов имел большую зарплату, или пользовался банковским/кредитным счетом. Имущественные права супругов равныі. То есть все, что относится к этим категориям является общим и должно делиться на равные части.
Для чего нужен брачный договор и что делать без него?
Соглашение о разделе имущества или брачный договор позволяют разойтись "мирно". Если заранее заключить такое соглашение, где четко определены условия раздела и его особенности – при разводе не возникнет трудностей.
Если же брачного договора нет, раздел имущества происходит через суд. Процесс происходит по следующим этапам:
- обращение в суд с исковым заявлением и соответствующими документами;
- суд устанавливает права личной и общей собственности каждого из супругов;
- определяет доли в общей собственности;
- делит совместную собственность по пропорциональным долям;
- определяет компенсации в случае неравномерности раздела имущества.
Как при разводе делить домашних животных?
У Министерстве юстиции говорят, что домашние любимцы не являются общим имуществом. Однако относятся к категории неделимых вещей, когда надо проявить гибкий подход в решении спора.
Один из вариантов – устная или письменная договоренность. Стороны могут учесть все аспекты вопроса и решить его самостоятельно.
Если согласия нет – можно обратиться в суд. Однако его решения не всегда однозначны. В то же время есть ряд документов, которые суд учтет при решении таких вопросов:
- кто из супругов является владельцем в документах;
- кто фактически осуществлял уход за животным;
- на кого были оформлены расходы на питание, лечение, содержание;
- с кем животное проживало в последнее время;
- наличие у сторон надлежащих условий для дальнейшего содержания;
- другие обстоятельства, имеющие существенное значение, в частности интересы детей или особые потребности.
Какие особенности законов для супругов?
По закону Украины брак могут признать недействительным или фиктивным. В то же время такое решение может принять и суд.
Речь идет о браках, которые заключили без намерения создания семьи.
В то же время если кто-то из супругов решает продать автомобиль, приобретенный в браке, что является общей собственностью, – могут возникнуть юридические проблемы.