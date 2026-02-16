Як поділити майно при розлученні?

Про те, що робити з майном, яке з'явилося в колишнього подружжя під час шлюбу, йдеться в повідомленні адвокатки Олесі Гродовської.

Передусім варто знати, що під час розлучення поділу підлягає лише спільне майно. Особисте залишається у власника.

За законом до спільної сумісної власності належать:

зарплата, стипендії, пенсії, прибуток від підприємництва;

квартири, будинки, земельні ділянки, транспортні засоби, акцій та частки у капіталах компаній;

накопичення на рахунках та депозити;

техніка та інструменти для роботи (навіть одного з подружжя);

кредити та майнові зобов'язання.

Адвокатка зазначає, що неважливо, хто з подружжя мав більшу зарплату, або користувався банківським/кредитним рахунком. Майнові права подружжя рівні. Тобто все, що належить до цих категорій є спільним і має ділитись на рівні частини.

Для чого потрібен шлюбний договір і що робити без нього?

Угода про поділ майна або шлюбний договір дозволяють розійтися "мирно". Якщо завчасно укласти таку угоду, де чітко визначені умови поділу та його особливості – під час розлучення не виникне труднощів.

Якщо ж шлюбного договору немає, поділ майна відбувається через суд. Процес відбувається за такими етапами:

звернення до суду з позовною заявою та відповідними документами;

суд встановлює права особистої та спільної власності кожного з подружжя;

визначає частки у спільній власності;

ділить спільну власність за пропорційними частками;

визначає компенсації у разі нерівномірності поділу майна.

Як під час розлучення ділити домашніх тварин?

У Міністерстві юстиції кажуть, що домашні улюбленці не є спільним майном. Однак належать до категорії неподільних речей, коли треба проявити гнучкий підхід у вирішенні спору.

Один із варіантів – усна або письмова домовленість. Сторони можуть врахувати всі аспекти питання та вирішити його самостійно.

Якщо згоди немає – можна звернутися до суду. Проте його рішення не завжди однозначні. Водночас є низка документів, які суд врахує під час розв'язування таких питань:

хто з подружжя є власником у документах;

хто фактично здійснював догляд за твариною;

на кого були оформлені витрати на харчування, лікування, утримання;

з ким тварина проживала останнім часом;

наявність у сторін належних умов для подальшого утримання;

інші обставини, що мають істотне значення, зокрема інтереси дітей або особливі потреби.

Які особливості законів для подружжя?

За законом України шлюб можуть визнати недійсним або фіктивним. Водночас таке рішення може ухвалити й суд.

Йдеться про шлюби, які уклали без наміру створення сім'ї.

Водночас якщо хтось із подружжя вирішує продати автомобіль, придбаний у шлюбі, що є спільною власністю, – можуть виникнути юридичні проблеми.