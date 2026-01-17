СВЧ и дезертирство: как закон разграничивает эти понятия в военное время
- Украинское законодательство во время военного положения отличает самовольное оставление части (СЗЧ) от дезертирства, акцентируя на намерениях и продолжительности отсутствия военнослужащего.
- Дезертирство квалифицируется как умышленное уклонение от воинского долга с целью полностью оставить службу, тогда как СЗЧ предусматривает отсутствие без разрешения, но без намерения окончательно оставить службу.
В период военного положения вопросы ответственности военнослужащих приобретают особый вес. Законодательство четко различает самовольное оставление части и дезертирство, устанавливая различные подходы к оценке таких действий и последствий для военных.
Какая разница между СВЧ и дезертирством?
В период военного положения украинское законодательство четко отличает самовольное оставление части от дезертирства, хотя на практике эти понятия часто путают, пишет 24 Канал.
Интересно Кто получит выплату в случае гибели военного: как заранее определить получателей помощи
Ключевая разница заключается не только в факте отсутствия военнослужащего, а прежде всего в его намерениях, а также продолжительности нарушения службы.
Именно эти обстоятельства определяют, по какой статье Уголовного кодекса квалифицируются действия и какое наказание может быть применено.
Что считается дезертирством?
Дезертирством считается умышленное оставление части или места службы с целью полностью уклониться от воинского долга. Такое поведение подпадает под статью 408 УКУ и в военное время рассматривается как особо тяжкое нарушение.
Если следствие доказывает, что военный не планировал возвращаться к службе, речь идет уже не о дисциплинарном проступке, а о тяжком преступлении с реальными сроками лишения свободы.
Что считается самовольным оставлением части?
Самовольное оставление части (СЗЧ), предусмотрено статьей 407 УКУ, имеет другой правовой смысл. В этом случае военнослужащий покидает подразделение без разрешения, но без намерения окончательно прекратить службу.
Обратите внимание! Ответственность зависит от того, сколько длится отсутствие: короткий срок влечет за собой более мягкие санкции, тогда как длительное отсутствие может привести к уголовному наказанию.
Таким образом, закон проводит границу между СЗЧ и дезертирством не формально, а через оценку намерений и фактических действий военного.
Какая мера наказания за СЗЧ?
Во время военного положения самовольное оставление воинской части для мобилизованных имеет серьезные правовые последствия. За такое нарушение предусмотрена строгая уголовная ответственность, которая может обернуться реальным лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.
Юристы обращают внимание, что это не теоретическая норма. Судебная практика уже содержит немало решений, в которых мобилизованным назначали именно реальные сроки заключения за самовольное оставление службы. То есть рассчитывать на условное наказание или мягкое отношение автоматически не стоит.
В то же время каждое дело рассматривается отдельно. Суд может учесть уважительные причины отсутствия, предыдущую службу, характеристики с места службы и другие обстоятельства. При наличии таких факторов возможно назначение более мягкого наказания, однако на практике подобные решения принимаются редко и не является правилом.