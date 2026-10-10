Почему документ не отображается в "Резерв+"

Самый простой вариант – это временный технический сбой. Если система работает с перебоями, документ может не сформироваться или не загрузиться. Такое также может происходить во время технических работ или при значительной нагрузке на сервис, сообщает 7eminar.

Проблема может заключаться и в том, что в "Обереге" нет необходимой информации. Если после авторизации пользователь видит сообщение "Данных не найдено", это означает, что сведения о нем отсутствуют в реестре или требуют уточнения.

Важно! Не стоит исключать и проблемы с авторизацией. Например, приложение может не пройти идентификацию из-за нестабильного интернета, технического сбоя в работе BankID или другого сервиса, через который происходит вход.

Отдельно стоит проверить личные данные. Если информация о человеке в разных государственных реестрах не совпадает, в частности отличается фамилия или РНОКПП, система может не сформировать документ.

Что делать, если документ не формируется

Если военно-учетный документ уже был сформирован в "Резерв+", лучше сохранить его PDF-версию на телефоне. При необходимости документ также можно распечатать, чтобы QR-код оставался читаемым.

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Если приложение показывает, что данных в реестре "Оберег" нет, нужно обратиться в ТЦК и СП по месту военного учета. Там можно проверить информацию и, при необходимости, обновить ее.

Обратите внимание! Если проблема носит именно технический характер, пользователь может обратиться в службу поддержки "Резерв+" и описать ситуацию. Стоит указать, какое именно сообщение появляется и на каком этапе возникает ошибка.

Поэтому перед обращением в ТЦК стоит проверить, не связана ли проблема с обычным техническим сбоем или авторизацией. Если же приложение сообщает об отсутствии данных в "Обереге", вопрос уже нужно решать путем актуализации военно-учетных сведений.

К слову, если в приложении "Резерв+" есть ошибки в персональных данных, их реально исправить самостоятельно или с помощью ТЦК и СП. Самостоятельно исправить неточности можно в меню приложения, выбрав действие "исправить данные онлайн"; после отправки запроса информацию проверят и впоследствии обновят. Но если ошибка находится в системе "Оберег", то для ее исправления следует обратиться в ТЦК и СП.