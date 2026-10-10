Чому документ не з'являється в Резерв+

Найпростіший варіант – це тимчасовий технічний збій. Якщо система працює з перебоями, документ може не сформуватися або не завантажитися. Таке також може траплятися під час технічних робіт чи за значного навантаження на сервіс, повідомляє 7eminar.

Проблема може бути і в тому, що в "Оберезі" немає необхідної інформації. Якщо після авторизації користувач бачить повідомлення "Даних не знайдено", це означає, що відомості про нього відсутні в реєстрі або потребують уточнення.

Важливо! Не варто виключати й проблеми з авторизацією. Наприклад, застосунок може не пройти ідентифікацію через нестабільний інтернет або технічний збій у роботі BankID чи іншого сервісу, через який відбувається вхід.

Окремо варто перевірити персональні дані. Якщо інформація про людину в різних державних реєстрах не збігається, зокрема відрізняється прізвище або РНОКПП, система може не сформувати документ.

Що робити, якщо документ не формується

Якщо військово-обліковий документ уже був сформований у "Резерв+", краще зберегти його PDF-версію на телефоні. За потреби документ також можна роздрукувати, щоб QR-код залишався читабельним.

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Якщо застосунок показує, що даних у реєстрі "Оберіг" немає, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем військового обліку. Там можна перевірити інформацію та за необхідності актуалізувати її.

Зверніть увагу! Коли проблема має саме технічний характер, користувач може звернутися до служби підтримки "Резерв+" і описати ситуацію. Варто вказати, яке саме повідомлення з'являється та на якому етапі виникає помилка.

Тому перед зверненням до ТЦК варто перевірити, чи не пов'язана проблема зі звичайним технічним збоєм або авторизацією. Якщо ж застосунок повідомляє про відсутність даних у "Оберезі", питання вже потрібно вирішувати через актуалізацію військово-облікових відомостей.

До слова, якщо у застосунку "Резерв+" є помилки персональних даних, їх є можливість виправити самостійно чи з допомогою ТЦК та СП. Самостійно виправити неточності можна у меню застосунку, вибравши дію – "виправити дані онлайн", далі – після подання запиту інформацію перевірять та згодом оновлять. Але якщо є помилка у системі "Оберіг", то варто звернутись до ТЦК та СП для виправлення.