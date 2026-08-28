"Лучший вариант – полная семья": активисты борются за право военнослужащих заботиться о детях

В Киеве представлена Совместная резолюция о равной защите прав детей с инвалидностью независимо от статуса их родителей. Представители общественных организаций, правозащитники, адвокаты, эксперты в области социальной, психологической и реабилитационной сфер, представители родительских организаций и семьи детей с инвалидностью подчеркнули важность законопроекта №15057.

Резолюцию подписали 847 человек

Активисты в очередной раз борются за права детей с инвалидностью, чьи родители служат в армии и не могут уволиться для ухода за ними. Пока Министерство обороны Украины отклоняет законопроект №15057, "поскольку его реализация, как и ожидалось, приведет к расширению категорий граждан, имеющих право на увольнение с военной службы", подписанты резолюции провели дискуссию о правах ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал.

Эксперты убеждены, что статус одного из родителей не может ограничивать права ребенка, который нуждается в поддержке обоих. Как отметил руководитель адвокационного направления общественного объединения "Лига Сильных" Игорь Бевх, инвалидность ребенка является основанием для предоставления отсрочки родителям. Однако ситуация иная, когда один из родителей уже мобилизован.

Адвокат по вопросам защиты лиц с инвалидностью, член Комитета по вопросам защиты лиц с инвалидностью НААУ Иванна Костракевич представила правовой анализ ситуации, в частности относительно коллизии между нормами законодательства о мобилизации и прохождении военной службы.

Иванна Костракевич Адвокат по вопросам защиты лиц с инвалидностью Закон Украины "Об охране детства" в первую очередь признает охрану детства в Украине стратегическим общенациональным приоритетом, имеющим важное значение для обеспечения национальной безопасности Украины. Но государство прямо запрещает отцу, являющемуся военнослужащим, осуществлять уход за ребенком с инвалидностью, которому еще не исполнилось 18 лет"

В таком случае мать, как женщина, больше не имеет значения, поскольку фактической помощи для воспитания ребенка с инвалидностью у нее нет. Костракевич обратила внимание на необходимость соблюдения принципов равенства, недискриминации и наилучших интересов ребенка в соответствии с Конституцией Украины и международными обязательствами Украины.

На мероприятии, посвященном презентации резолюции, речь шла о том, что реальные потребности детей с инвалидностью и их семей должны быть учтены. Президент ВОО "Всеукраинская ассоциация помощи больным муковисцидозом" и психиатр Лариса Волошина подчеркнула, что важным аспектом для любой семьи, в которой есть ребенок с инвалидностью, является реабилитация и абилитация. И это происходит ежедневно. То есть уход должен осуществляться не только силами матери. Лариса подчеркнула, что "лучший и самый дешевый вариант для государства – это создать все условия, чтобы семья была полной".

Эксперт Центра социальных и трудовых исследований Нина Потарская обратила внимание на то, что нагрузка, ложащаяся на семьи детей с инвалидностью, не может быть сравнивана с обычным уходом за ребенком.

Нина Потарская Эксперт Центра социальных и трудовых исследований Наличие отца – это не только помощь для ребенка, это помощь, в том числе, и для матери, для семьи, которая находится в очень сложных обстоятельствах.

На презентации также присутствовали четыре мамы детей с инвалидностью, две из них были со своими детьми. Они рассказывали о повседневных трудностях, нелегком уходе и постоянной физической и эмоциональной нагрузке. В частности, Юлия Пилипенко отметила, что у нее двое детей с инвалидностью с диагнозом "аутизм".

Младший закрывает уши, глаза, не ездит в общественном транспорте, его не посадишь в такси. Бывало так, что нас на Дорогожичах высадили из автобуса, и я летом одна с одной коляской тащилась на Оболонь прямо по трассе – потому что мы никому не нужны, нас никто не защитил, никто не помог. У старшей интеллект 130 – это категория одаренных детей... Она может стать выдающейся личностью будущего нашей страны – я говорю это сейчас не как мама, а как то, что нам говорят специалисты,

– отметила Юлия, которая вынуждена ухаживать за детьми самостоятельно.

К слову, в мае Юлия объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к законопроекту №15057. Она отмечает, что из-за отсутствия отца они с детьми живут в изоляции.

Другая мама, Алина Осташевская, справедливо отмечает, что государство уже получило от ее семьи немало, но когда они в свою очередь нуждаются хотя бы в малом, то сталкиваются с полным непониманием. Она говорит, что никто не обращает внимания на такие семьи, когда они не справляются, пока не происходит какая-то трагедия.

Следующий шаг – официальный диалог с государством

Председатель ОО "Будущее имеет право" Валерия Калинич сообщила о направлении официальных обращений в:

Министерства обороны Украины;

Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Министерства по делам ветеранов Украины.

Она вместе с активистами хочет получить не очередные отписки, а обоснованные ответы относительно оценки влияния предложенных изменений на обороноспособность государства, относительно оснований позиций государственных органов по законопроекту и возможных дальнейших решений.

Министерство обороны официально ответило, что таких военнослужащих в структурах ВСУ около двух тысяч. Но они не меняют свою позицию. ...Отдельно у Министерства обороны мы спросили, на чем тогда основывалось их предыдущее заключение от апреля о неподдержке законопроекта №15057, если статистику они нам предоставили только после запроса Даниила Гетманцева от 17 июня,

– сказала активистка.

Планируется, что ответы ведомств вместе с Совместной резолюцией будут направлены президенту Украины и международным правозащитным институтам, чтобы на высоком уровне появилась возможность устранить дискриминацию детей с инвалидностью.

Активисты подчеркнули, что совместная резолюция остается открытой для присоединения, поэтому в ее поддержку еще могут проголосовать общественные организации, эксперты, правозащитники, семьи детей с инвалидностью и неравнодушные граждане.

Активисты и граждане обсудили защиту прав детей с инвалидностью: видео

Напомним, законопроект №15057 предлагает разрешить родителям детей с инвалидностью увольняться с военной службы. Проблема возникла из-за того, что отец или мать, которые уже служат, не всегда имеют право уволиться, чтобы помочь ребенку. Эксперты считают ситуацию так несправедливой, ведь потребности семей одинаковы.

Особенно сложной она является в случаях, когда второй из родителей формально присутствует, но фактически не может ухаживать за ребенком. Эксперты подчеркивают, что документ не создает новых прав, а призван устранить несогласованность в законодательстве и учесть реальные потребности детей.