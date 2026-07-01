Выполнить приказ о ротации "невозможно": что делать бойцам, когда нарушают их право на отдых

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский своим приказом утвердил, что военные, находящиеся на передовой, должны покидать позиции через два месяца. То есть была введена обязательная ротация военнослужащих. А командиры должны обеспечить такие условия, чтобы пребывание на позициях укладывалось именно в этот срок и не превышало его.

Как военнослужащему поступить, если командование систематически не выполняет приказ о ротации?

Рапорт позволяет военным отстаивать свои права и требовать официального рассмотрения ситуации. Письменная фиксация – важная часть процесса, позволяющая зафиксировать нарушения со стороны командования. Об алгоритме действий военнослужащих в комментарии 24 Каналу рассказала соучредительница J&V Partners, адвокат Юлия Данилова.

По словам эксперта, если рапорт военнослужащего не принимают, его следует отправить по почте. Документ составляется на имя командира с требованием выполнить приказ о ротации. При этом военнослужащий должен сохранить копию рапорта или другое доказательство его подачи, например, квитанцию об отправке.

К высшему командованию стоит обращаться, если реакции на рапорт нет вовсе. Тогда военнослужащий может потребовать проведения служебной проверки.

Юлия Данилова Соучредительница J&V Partners, адвокат Советую обратиться в Военную службу правопорядка, к Военному омбудсмену – это эффективно. Или в ГБР или прокуратуру, если имеется явное игнорирование приказа, злоупотребление или угроза жизни и здоровью.

Данилова отмечает, что ответственность за игнорирование со стороны командования, в частности состояния здоровья военнослужащего, зависит от последствий. Но наказание может быть реальным.

Эксперт отметила, что нарушителей – должностных лиц – могут привлечь к дисциплинарной ответственности или провести в их отношении служебное расследование.

Если в результате действий или бездействия ухудшилось состояние здоровья подчиненного, возник ущерб или существовала реальная угроза жизни, то уже дается уголовно-правовая оценка.

То есть если есть официальное медицинское заключение, а его просто игнорируют и человека продолжают заставлять служить вопреки состоянию здоровья – это основание для привлечения к уголовной ответственности. Если говорить именно об уголовной ответственности, то в таких ситуациях имеет значение то, что именно сделало или не сделало командование и какие последствия это повлекло,

– уточнила адвокат.

Нарушения со стороны командиров или других должностных лиц могут квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса Украины.

Так, статью 426 УК Украины о бездействии военных властей можно считать наиболее подходящей для ситуации, когда командир или другое военное должностное лицо было обязано действовать, но сознательно ничего не сделало. Речь идет о:

отсутствие реакции на заключение ВЛК;

отказ направить военнослужащего на лечение или реабилитацию;

невыполнение обязательных действий, которые должны были выполняться в соответствии с должностью;

игнорирование рисков для жизни или здоровья.

Также командование подразделений в некоторых случаях, когда выполняет свои обязанности небрежно, нарушает статью 425 УК Украины.

По словам Юлии Даниловой, примером такого нарушения является ситуация, когда командир формально знал о состоянии здоровья военнослужащего, но не придал этому значения; не организовал выполнение решения; не проконтролировал выполнение медицинских заключений или допустил ухудшение ситуации.

В Офисе Военного омбудсмена не верят в успешное решение по ротации

К Военному омбудсмену поступают жалобы на невозможность замены военнослужащих на "передовой" в течение 60 дней. То есть на практике выполнить приказ главнокомандующего сложно. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал заместитель Военного омбудсмена Руслан Цыганков.

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Александр Сырский приказал командирам подразделений проводить обязательную ротацию каждые 60 суток. Ротация при этом должна проводиться в срок до одного месяца. Смену личного состава на позициях, по словам главнокомандующего, следует планировать заранее, но при этом учитывать обстановку, характер боевых действий и численность личного состава. Он считает, что возможности для постоянных ротаций в Силах обороны сейчас есть.

Однако в Офисе военного омбудсмена и раньше видели проблему длительного пребывания бойцов на позициях: даже в течение года военные не видят ротаций. Так и сейчас почти никто не соблюдает требование главнокомандующего о сроках пребывания на позициях.

Я не могу говорить в целом, но именно в контексте рассмотренных нами жалоб, к сожалению, это невозможно в большинстве случаев,

– сказал Руслан Цыганков.

Интервью Руслана Цыганкова о приказе Сырского: смотрите видео

Что этому предшествовало?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, выполняющих боевые задачи на передовой. Документ предусматривает, что военнослужащие должны находиться на позициях не дольше двух месяцев.

Также приказ обязывает проводить медицинский осмотр и предоставлять время на отдых после выполнения боевых задач. Командование также должно своевременно обеспечивать подразделения боеприпасами и продовольствием.

Выполнение этих требований обещают строго контролировать, а за нарушения предусмотрена ответственность.