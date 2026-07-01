Як військовому діяти, якщо командування системно не виконує наказ про ротацію?

Рапорт дозволяє військовим відстоювати свої права й вимагати, щоб ситуацію розглянули офіційно. Письмова фіксація – важлива частина для того, аби фіксувати порушення з боку командування. Про алгоритм дій військових в коментарі 24 Каналу розповіла співзасновниця J&V Partners, адвокатка Юлія Данілова.

За словами експертки, якщо рапорт службовця не приймають, то його варто надсилати поштою. Документ пишеться на ім'я командира з вимогою виконати наказ про ротацію. При цьому воїн має зберегти копію рапорту або інший доказ, що він поданий, до прикладу, чек про відправлення.

До вищого командування варто звертатися, якщо реакції на рапорт немає зовсім. Тоді військовий може вимагати проведення службової перевірки.

Юлія Данілова Співзасновниця J&V Partners, адвокатка Раджу звернутися до Військової служби правопорядку, Військового омбудсмана – це дієво. Чи до ДБР або прокуратури, якщо є очевидне ігнорування наказу, зловживання або загроза життю і здоров'ю.

Данілова каже, що відповідальність за ігнорування з боку командування, зокрема стану здоров'я військового, залежить від наслідків. Але покарання може бути реальним.

Експертка зазначила, що порушників – посадових осіб – можуть притягувати до дисциплінарної відповідальності, або проводити щодо них службове розслідування.

Якщо через дії чи бездіяльність погіршився стан здоров'я підлеглого, виникла шкода або була реальна загроза життю, то вже надається кримінально-правова оцінка.

Тобто якщо є офіційний медичний висновок, а його просто ігнорують і людину далі змушують служити всупереч стану здоров'я – це підстава для притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо говорити саме про кримінальну відповідальність, то в таких ситуаціях має значення те, що саме зробило або не зробило командування і які настали наслідки,

– уточнила адвокатка.

Порушення з боку командирів чи інших посадових осіб можуть кваліфікуватися за статтями Кримінального кодексу України.

Так статтю 426 КК України про бездіяльність військової влади можна вважати найбільш влучною для ситуації, коли командир або інша військова службова особа мала обов'язок діяти, але свідомо нічого не зробила. Мова йде про:

відсутність реакції на висновок ВЛК;

відмову вивести військового на лікування чи відновлення;

невиконання обов'язкових дії, які мали виконуватися відповідно до посади;

ігнорування ризиків для життя або здоров'я.

Також командування підрозділів у деяких випадках, коли виконують обов'язки недбало, порушують статтю 425 КК України.

За словами Юлії Данілової, прикладом такого порушення є ситуація, коли командир формально знав про стан здоров'я військового, але не надав значення; не організував виконання рішення; не проконтролював виконання медичних висновків чи допустив погіршення ситуації.

В Офісі Військового омбудсмана не вірять в успішне рішення щодо ротацій

До Військового омбудсмана надходять скарги щодо неможливості замінювати воїнів на "передовій" упродовж 60 днів. Тобто на практиці виконати наказ головнокомандувача важко. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков.

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Олександр Сирський наказав командирам підрозділів проводити обов'язкову ротацію кожні 60 діб. Ротація при цьому має проводитися в строк до одного місяця. Зміну людей на позиціях, за словами головнокомандувача, повинні планувати завчасно, але при цьому ще й враховувати обстановку, характер бойових дій та наявність людей. Він вважає, що можливості для постійних ротацій в Силах оборони нині є.

Проте в Офісі Військового омбудсмана й раніше бачили проблему тривалого перебування бійці на позиціях, навіть по року військові не бачать ротацій. Так і зараз майже ніхто не дотримується вимоги головнокомандувача про строки перебування на позиціях.

Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків,

– сказав Руслан Циганков.

Інтерв'ю Руслана Циганкова про наказ Сирського: дивіться відео

Що передувало?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових, які виконують бойові завдання на передовій. Документ передбачає, що військовослужбовці мають перебувати на позиціях не довше двох місяців.

Також наказ зобов'язує проводити медичний огляд і надавати час на відпочинок після виконання бойових завдань. Командування також має своєчасно забезпечувати підрозділи боєприпасами й продовольством.

Виконання цих вимог обіцяють жорстко контролювати, а за порушення передбачена відповідальність.