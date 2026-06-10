Мужчина стал нарушителем воинского учета, будучи за границей: суд признал незаконность действий ТЦК

В Ивано-Франковском суде рассмотрели дело, согласно которому мужчина оспаривал решение ТЦК о нарушении им правил воинского учета. Проблема заключается в том, что он уже более 10 лет не проживает в Украине и выехал за пределы страны до войны.

Как мужчина обнаружил, что находится в "розыске ТЦК"?

Мужчина обратился в суд из-за того, что территориальный центр комплектования считает, что он нарушил правила воинского учета. Истец уже не проживает в Украине с 2011 года, о чем свидетельствуют документы, выданные властями США. Поэтому он считает, что ТЦК обязаны исключить сведения о нем из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов. О деле пишет "Судебно-юридическая газета".

Смотрите также "Можно смело умножать на три": Лубинец назвал количество жалоб на действия военных ТЦК

В паспорте мужчины указано, что с 2011 года он снят с места регистрации в Украине. Кроме того, во временном удостоверении военнообязанного было написано, что из-за выезда на постоянное место жительства за границу его сняли с воинского учета.

В дальнейшем мужчине понадобились консульские услуги в США и он по требованию установил приложение Резерв+. Именно там он обнаружил, что находится в "розыске ТЦК".

Для актуализации данных о том, что он не состоит на воинском учете, гражданин с адвокатом обратились в ТЦК, пытаясь таким образом убрать недостоверную информацию.

В ТЦК ответили, что внесли данные о мужчине в реестр "Оберіг", потому что он не явился по повестке, которая ему якобы направлялась. При этом решение о штрафе для мужчины или привлечения его к другой ответственности служащими не принималось. То есть в реестре информация о нем появилась не из-за наличия штрафа, а из-за невыполнения воинского долга. В ТЦК уверены, что мужчина действительно нарушил законодательство, потому что не явился по повестке и не прошел военно-врачебную комиссию.

Что решил суд?

В суде отметили, что в ТЦК не доказали факта, что мужчине направлялась повестка, или его каким-то другим должным образом вызвали для обновления данных. То есть, ни на почту, ни непосредственно в руки повестку истцу не предоставили, а потому он не был оповещен.

Кроме того, с воинского учета гражданина сняли очень давно, то есть фактически сейчас его учетный статус не определен.

А проблема оказалась непосредственно в работе ТЦК. Выяснилось, что когда человек получил документы об исключении с воинского учета, информацию об этом чиновники не внесли в Реестр, а потому данные не соответствовали реальности.

Суд отметил, что если служащие обнаружили нарушения, то по закону они должны были иметь протокол о соответствующем пренебрежении правилами воинского учета. Но в материалах дела отсутствуют такие документы по истцу.

Поэтому в этом деле действия ТЦК были признаны противоправными действия ТЦК и суд обязал служащих исключить данные о мужчине из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Когда человека не могут привлечь к ответственности?

ТЦК не могут подавать в "розыск" или штрафовать военнообязанных, которых ВВК признает непригодными. Такие случаи известны, но незаконные действия можно обжаловать в административном или судебном порядке. Важно правильно собирать медицинские документы и выводы ВВК, ведь именно они являются ключевыми доказательствами в спорах о пригодности.

Кроме того, эксперты отмечают, что сам факт пребывания за пределами Украины не является нарушением закона о мобилизации, однако ответственность может наступить за незаконное пересечение границы или нарушение правил воинского учета. В таких случаях предусмотрена административная ответственность, а в случае уклонения от мобилизации – и уголовная, но только при наличии конкретных нарушений, а не просто из-за того, что человек уехал из страны.