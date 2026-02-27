Нарушение несмотря на отсрочку: что делать, когда ошибочно появилась отметка "В розыске" в Резерв+

Даже несмотря на действующую отсрочку гражданин может увидеть в приложении Резерв+ статус "В розыске". В таком случае суд может принять решение об отмене статуса и признании действий ТЦК и СП неправомерными.

При каких условиях можно обжаловать статус "В розыске"?

Неожиданная отметка "В розыске" может испугать человека, который имеет действующую отсрочку. Однако в таком случае суд становится на сторону гражданина, который действительно не нарушал правила воинского учета. Об этом пишет военный адвокат Роман Лихачев.

Как рассказал правозащитник, их клиент стоял на воинском учете и имел отсрочку. Он даже ни разу не получал повестку или постановление о привлечении к административной ответственности. Цифровая система зато показывала, что ТЦК имеют к нему претензии, а сама отметка могла привести к отправке мужчины в Терцентр как нарушителя.

Адвокаты подали запрос и выяснили, что человек попал в розыск, потому что его добавили в систему только формально, без соблюдения всех процедур.

В суде удалось установить, что объявление лица в розыск было противоправным, потому что для этого не было оснований – человек стоял на учете и не подлежит мобилизации.

Роман Лихачев отметил, что орган государственной власти обязан действовать исключительно в рамках закона. А люди могут быть защищены тем самым законом.

Какие основания для обращения в суд?

Гражданин может требовать в ТЦК, чтобы его сняли с розыска, сообщили в Офисе юридической помощи. Для этого изучаются основания внесения в розыск и законность действий ТЦК и СП. В дальнейшем сняться с розыска можно путем закрытия производства, уплаты штрафа (если он есть) и обжалования решений. Обращаться в суд стоит, когда:

о вас внесли недостоверную или посылочную информацию за нарушение мобилизационного законодательства;

вы получили постановление или протокол от ТЦК и СП;

против вас открыли производство об административном правонарушении.

