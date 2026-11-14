Можно ли снимать людей без их согласия: что говорит закон Украины

Когда съемка на улице считается законной

Украинское законодательство четко разграничивает личное пространство и общественные места, защищая права граждан от нежелательного попадания в объектив. Согласно статье 307 Гражданского кодекса Украины, снимать человека можно только с его согласия, однако во время открытых съемок на улице, собраниях или конференциях такое согласие предполагается автоматически, поясняют в Центре бесплатной правовой помощи. То есть по умолчанию фиксировать открытые публичные мероприятия и прохожих не запрещено, если человек сознательно находится в окружении других людей.

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Публичными считаются те места, где присутствуют посторонние лица, а гражданин не рассчитывает на приватность или уединение. К этому списку относятся улицы, рынки, вокзалы, аэропорты, государственные учреждения, кафе и медицинские учреждения. Фиксировать толпу в таких зонах вполне законно, пока процесс происходит открыто.

Что делать, если прохожий требует удалить фото

Несмотря на презумпцию согласия, каждый гражданин имеет безусловное право выразить несогласие уже после начала съемки. Особенно внимательными следует быть авторам контента и фотографам, ведь изменение решения участника съемки напрямую влияет на бюджет проекта. Если герой сначала дал устное, письменное или молчаливое согласие, но впоследствии потребовал удалить фрагменты, касающиеся его частной жизни, оператор обязан это сделать. В такой ситуации закон защищает финансы автора: передумавший человек берет на себя обязанность полностью возместить все расходы и убытки, связанные с демонтажем записи или выставки.

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Действуют ли правила открытой съемки в магазинах и супермаркетах

Фиксация в торговых центрах имеет принципиальные нюансы, о которых стоит помнить каждому потребителю. Поскольку помещение магазина является частной собственностью бизнеса, владелец имеет законное право ограничить съемку, предупредив об этом вывеской на входе.

В то же время закон полностью защищает интересы покупателя в спорных ситуациях. Если потребитель фиксирует факт продажи некачественного или просроченного товара либо нарушение своих прав, администрация не имеет права препятствовать съемке. В то же время направлять камеру на отдельных сотрудников без их согласия запрещено – выполнение трудовых обязанностей не считается публичным мероприятием. По этой же причине работодатель не имеет права тайно контролировать подчиненных на рабочем месте без их обязательного уведомления и согласия.

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Какие решения и нормы закона предшествовали этим правилам

Правовая защита изображения человека в Украине основана на нормах статьи 307 Гражданского кодекса, которая устанавливает приоритет неприкосновенности частной жизни над свободой съемки. Любая тайная съемка человека без его ведома является грубым нарушением, за исключением особых случаев, четко предусмотренных законодательством – например, во время санкционированных следственных действий правоохранительных органов.

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Таким образом, основной принцип для каждого, кто снимает в общественном пространстве – уважать прямое требование удалить кадры, а при работе в коммерческих помещениях четко различать защиту своих прав потребителя и частную жизнь персонала.

К слову, по словам юриста, даже если речь идет о съемку в общественных местах, где разрешение на съемку не требуется, человек все же может возразить против дальнейшей съемки. То есть если человек выразит свое несогласие со съемкой, то видеозапись с его участием необходимо удалить, а съемку прекратить. Такие решения уже принимались в суде.