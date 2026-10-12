Штраф за неполученную на почте повестку: суд принял важное решение об уведомлении

Второй апелляционный административный суд признал законным штраф, наложенный ТЦК за то, что мужчина фактически не получил повестку. Решающим фактором стало то, что почтовый оператор поставил отметку об отсутствии лица по адресу.

Игнорирование повестки, отправленной по почте, теперь считается официальным и надлежащим уведомлением

Полиция доставила гражданина в Харькове в территориальный центр комплектования, где его мобилизовали. Однако уже на следующий день военнообязанному выписали штраф. Как говорится в материалах дела №639/7586/26, отправленная по почте повестка вернулась с пометкой об отсутствии получателя.

Новобаварский районный суд города Харькова сначала отменил этот штраф в размере 17 тысяч гривен, поскольку на конверте не был указан номер телефона адресата и не было подтверждения получения письма. Однако апелляционная инстанция полностью изменила это решение и заняла четкую позицию в отношении почтовых уведомлений.

Судьи Второго апелляционного административного суда пояснили, что пункт 41 Порядка № 560 четко определяет день проставления почтой отметки об отсутствии лица как надлежащее уведомление. Указывать номер телефона на почтовом отправлении законодательство не требует.

Учитывая, что отметка об отсутствии адресата является надлежащим подтверждением уведомления истца, ответчик пришел к обоснованному выводу о нарушении лицом требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, что влечет за собой административную ответственность по части третьей статьи 210-1 КоАП Украины,

– говорится в постановлении суда.

Путаницу с датами в документах коллегия назвала очевидной технической опечаткой, которая не отменяет правильное по существу решение.

Оплата через приложение не освобождает от другого постановления

Гражданин также заявлял, что по этой же повестке уже уплатил 8 500 гривен штрафа через приложение "Резерв+". Однако суд отказался оценивать этот факт, поскольку второе постановление не было предметом рассмотрения в данном деле.

Суд доказал, что сама по себе ссылка на тождественность повестки не свидетельствует об одинаковом составе административного правонарушения. В результате апелляционную жалобу ТЦК удовлетворили, а гражданский иск гражданина полностью отклонили.

Напомним, что оплата штрафа через "Резерв+" действительно позволяет закрыть конкретный случай нарушения. Так исчезнет и соответствующая "красная отметка". Но человек автоматически не будет освобождаться от выполнения других обязанностей по воинскому учету.

Возврат штрафа от ТЦК возможен только после решение суда о незаконности взыскания, но государство не инициирует выплату автоматически. Гражданин должен самостоятельно подать заявление о возврате средств с решением суда, квитанцией об уплате и банковскими реквизитами.