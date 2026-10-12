Ігнорування повістки, надісланої поштою, тепер вважається офіційним і належним оповіщенням

Поліція доставила громадянина в Харкові до територіального центру комплектування, де його мобілізували. Проте вже наступного дня військовозобов'язаному виписали штраф. Як йдеться в матеріалах справи №639/7586/26, надіслана поштою повістка повернулася з позначкою про відсутність одержувача.

Новобаварський районний суд міста Харкова спочатку скасував цей штраф розміром 17 тисяч гривень, оскільки на конверті не вказали номер телефону адресата та не було підтвердження отримання листа. Проте апеляційна інстанція повністю змінила це рішення та встановила чітку позицію щодо поштових сповіщень.

Судді Другого апеляційного адміністративного суду пояснили, що пункт 41 Порядку №560 чітко визначає день проставлення поштою відмітки про відсутність особи як належне оповіщення. Вказувати номер телефону на поштовому відправленні законодавство не вимагає.

З урахуванням того, що відмітка про відсутність адресата є належним підтвердження оповіщення позивача, відповідач дійшов обґрунтованого висновку про порушення особою вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачає адміністративну відповідальність за частиною третьою статті 210-1 КУпАП України,

– йдеться в постанові суду.

Плутанину з датами в документах колегія назвала очевидною технічною опискою, яка не скасовує правильне по суті рішення.

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Сплата через застосунок не звільняє від іншої постанови

Громадянин також заявляв, що за цією ж повісткою вже сплатив 8 500 гривень штрафу через застосунок Резерв+. Однак суд відмовився оцінювати цей факт, оскільки друга постанова не була предметом розгляду в цій справі.

Суд довів, що саме по собі посилання на тотожність повістки не свідчить про однаковий склад адміністративного правопорушення. У результаті апеляційну скаргу ТЦК задовольнили, а цивільний позов громадянина повністю відхилили.

Нагадаємо, сплата штрафу через Резерв+ дійсно дозволяє закрити конкретний випадок порушення. Так зникне й відповідна "червона позначка". Але людина автоматично не буде звільнятися від виконання інших обов'язків щодо військового обліку.

Повернення штрафу від ТЦК можливе тільки після рішення суду про незаконність стягнення, але держава не ініціює виплату автоматично. Громадянин повинен самостійно подати заяву про повернення коштів з рішенням суду, квитанцією про сплату та банківськими реквізитами.