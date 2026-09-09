Чи можливо повернути сплачений штраф

Автоматично після виграної проти ТЦК справи повернення штрафу не передбачається. Але таке право громадянин має беззаперечно. Про це розповіла юристка Надія Шуляк в коментарі Новини.LIVE.

Спеціальна процедура дозволяє громадянину отримати гроші, які він сплатив до ТЦК. Можливість для цього відкривається лише коли суд визнав, що адмінстягнення було неправомірним.

Почати процес повернення можливо тоді, коли рішення про визнання постанови недійсною набирає законної сили. Тобто головне – перемогти в суді проти територіального центру. За словами юристки, якщо після цього гроші не повинні залишатися в державному бюджеті. Судова практика в таких випадках стає на бік українців.

Звертатися варто до органу, що контролює надходження штрафів. Разом з рішенням суду подається заява про повернення грошей та квитанція про його попередню сплату. Для того щоб кошти повернули, громадянин повинен надати банківські реквізити.

Надія Шуляк каже, що відмови в поверненні сплаченого штрафу – не рідкість, навіть коли люди доводять своє право їх отримати. Тому якщо отримали відмову, чи орган проігнорував заяву – треба знову йти в суд, позиваючись про стягнення безпідставно утриманих коштів. Велика палата Верховного Суду розв'язує проблему. Гроші, які належать людині, тоді мають стягнути примусово, як безпідставно набуте майно. Це регулюється статтею 1212 Цивільного кодексу України.

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Нагадаємо, законом передбачено, що людина може оскаржити постанову про порушення правил військового обліку, якщо вважає її необґрунтованою.

Суд може скасувати постанову через суттєві порушення, наприклад, неналежне вручення повістки або недостатність доказів.