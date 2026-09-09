Можно ли вернуть уплаченный штраф

Автоматически после выигранного против ТЦК дела возврат штрафа не предусмотрен. Но такое право у гражданина есть бесспорно. Об этом рассказала юрист Надежда Шуляк в комментарии Новини.LIVE.

Специальная процедура позволяет гражданину получить деньги, которые он уплатил в ТЦК. Возможность для этого открывается только тогда, когда суд признал, что административное взыскание было неправомерным.

Начать процесс возврата можно тогда, когда решение о признании постановления недействительным вступает в законную силу. То есть главное – выиграть в суде против территориального центра. По словам юриста, после этого деньги не должны оставаться в государственном бюджете. Судебная практика в таких случаях становится на сторону украинцев.

Обращаться следует в орган, контролирующий поступление штрафов. Вместе с решением суда подается заявление о возврате денег и квитанция об их предварительной уплате. Для того чтобы средства вернули, гражданин должен предоставить банковские реквизиты.

Надежда Шуляк говорит, что отказы в возврате уплаченного штрафа – не редкость, даже когда люди доказывают свое право на их получение. Поэтому если вы получили отказ или орган проигнорировал заявление, нужно снова обращаться в суд с иском о взыскании необоснованно удержанных средств. Большая палата Верховного Суда решает эту проблему. Деньги, принадлежащие человеку, тогда должны быть взысканы принудительно, как необоснованно приобретенное имущество. Это регулируется статьей 1212 Гражданского кодекса Украины.

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Напомним, законом предусмотрено, что человек может обжаловать постановление о нарушении правил воинского учета, если считает его необоснованным.

Суд может отменить постановление из-за существенных нарушений, например, ненадлежащего вручения повестки или недостаточности доказательств.