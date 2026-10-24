Штраф ТЦК не уплатили вовремя: что будет с деньгами на карте и сколько придется заплатить

Что будет, если не оплатить штраф ТЦК в установленный срок

Штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации предусмотрены статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), сообщили в ТЦК и СП.

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К распространенным нарушениям относятся несвоевременное обновление военно-учетных данных, неявка по повестке и другие нарушения правил воинского учета.

По общему правилу статьи 307 КУоАП, административный штраф необходимо уплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления. Если человек обжаловал его, а жалоба была оставлена без удовлетворения, срок исчисляется со дня уведомления об этом решении.

В то же время для штрафов, оформленных по специальной процедуре в связи с признанием нарушения, действуют отдельные правила. В частности, закон предусматривает возможность уплатить 50% суммы штрафа в установленный льготный срок, а передача постановления на принудительное исполнение происходит по специальным правилам.

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Если же штраф не уплачен в установленный срок, постановление может быть передано в государственную исполнительную службу. В соответствии со статьей 308 КУоАП, в таком случае принудительно взыскивается двойной размер штрафа, указанного в постановлении, а также исполнительный сбор и расходы на исполнительное производство.

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Могут ли заблокировать банковскую карту из-за неуплаченного штрафа ТЦК

После возбуждения исполнительного производства государственный исполнитель может применить предусмотренные законом меры принудительного взыскания. В частности, это может быть арест средств на банковских счетах и имущества должника.

Арест счета может ограничить возможность пользоваться средствами, хранящимися на нем. В то же время блокировка не происходит автоматически по истечении срока уплаты штрафа: для этого должно быть возбуждено исполнительное производство и приняты соответствующие исполнительные меры.

В предусмотренных законом случаях возможны и другие ограничения, в частности в отношении права управления транспортными средствами. Однако такие меры не применяются автоматически ко всем лицам, просрочившим уплату штрафа.

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Можно ли обжаловать штраф ТЦК и не платить его

Лицо, не согласное с постановлением ТЦК, имеет право обжаловать его в установленном законом порядке. Сроки и порядок обжалования определяются Кодексом об административных правонарушениях.

Если штраф обжалуется, важно учитывать, на каком этапе находится дело и вступило ли постановление в законную силу. Сам факт несогласия со штрафом или намерение обратиться в суд не следует считать достаточным основанием для игнорирования постановления.

Также следует различать обжалование постановления и уже открытое исполнительное производство. Подача иска сама по себе не означает автоматической отмены ареста счетов. Если исполнительные меры уже применены, вопрос об их приостановлении или отмене необходимо решать в предусмотренном законом порядке.

Как узнать о штрафе ТЦК

Информация о нарушении и штрафе может отображаться в приложении Резерв+. Также человек может получить постановление или узнать об исполнительном производстве в ходе соответствующих процедур.

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В то же время отображение информации в приложении и возбуждение исполнительного производства – это разные этапы. Поэтому стоит проверить само постановление, дату его вручения, срок уплаты и наличие сведений о передаче дела исполнителям.

Если штраф уже передан на принудительное исполнение, необходимо выяснить сумму взыскания и основания для применения ограничений. Это поможет определить дальнейшие действия – уплату задолженности или обжалование постановления или решений исполнителя.

К слову, неуплата правил воинского учета по адресу штраф за нарушение может привести к принудительному взысканию задолженности. Это может касаться как национальной, так и иностранной валюты, а также других ценностей в банках и других финансовых учреждениях. В случае, если их недостаточно, исполнитель обращает взыскание на другое имущество должника.