Штраф ТЦК не сплатили вчасно: що буде з грошима на картці та скільки доведеться заплатити

Що буде, якщо не сплатити штраф ТЦК у встановлений строк

Штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), розповіли у ТЦК та СП.

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До поширених порушень належать несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, неявка за повісткою та інші порушення правил військового обліку.

За загальним правилом статті 307 КУпАП, адміністративний штраф потрібно сплатити протягом 15 днів від дня вручення постанови. Якщо людина оскаржила її та скаргу залишили без задоволення, строк обчислюється з дня повідомлення про це рішення.

Водночас для штрафів, оформлених за спеціальною процедурою через визнання порушення, діють окремі правила. Зокрема, закон передбачає можливість сплатити 50% суми штрафу в установлений пільговий строк, а передання постанови на примусове виконання відбувається за спеціальними правилами.

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Якщо ж штраф не сплачено у встановлений строк, постанову можуть передати до державної виконавчої служби. Відповідно до статті 308 КУпАП, у такому разі примусово стягують подвійний розмір штрафу, зазначеного в постанові, а також виконавчий збір і витрати на виконавче провадження.

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Чи можуть заблокувати банківську картку через несплачений штраф ТЦК

Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець може застосувати передбачені законом заходи примусового стягнення. Зокрема, це може бути арешт коштів на банківських рахунках і майна боржника.

Арешт рахунку може обмежити можливість користуватися коштами, які на ньому зберігаються. Водночас блокування не відбувається автоматично в момент завершення строку сплати штрафу: для цього має бути розпочато виконавче провадження та вжито відповідних виконавчих заходів.

У передбачених законом випадках можливі й інші обмеження, зокрема щодо права керування транспортними засобами. Проте такі заходи не застосовуються автоматично до кожної людини, яка прострочила сплату штрафу.

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Чи можна оскаржити штраф ТЦК і не платити його

Людина, яка не погоджується з постановою ТЦК, має право оскаржити її в установленому законом порядку. Строки та порядок оскарження визначаються КУпАП.

Якщо штраф оскаржують, важливо враховувати, на якому етапі перебуває справа та чи набрала постанова законної сили. Сам факт незгоди зі штрафом або намір звернутися до суду не варто вважати достатньою підставою для ігнорування постанови.

Також слід розрізняти оскарження постанови та вже відкрите виконавче провадження. Подання позову саме по собі не означає автоматичного скасування арешту рахунків. Якщо виконавчі заходи вже застосовані, питання їх зупинення або скасування потрібно вирішувати у передбаченому законом порядку.

Як дізнатися про штраф ТЦК

Інформація про порушення та штраф може відображатися в застосунку Резерв+. Також людина може отримати постанову або дізнатися про виконавче провадження під час відповідних процедур.

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Водночас відображення інформації в застосунку та відкриття виконавчого провадження - це різні етапи. Тому варто перевірити саму постанову, дату її вручення, строк сплати та наявність відомостей про передання справи виконавцям.

Якщо штраф уже передали на примусове виконання, необхідно з'ясувати суму стягнення та підстави застосованих обмежень. Це допоможе визначити подальші дії – сплату боргу або оскарження постанови чи рішень виконавця.

До слова, несплата штрафу за порушення правил військового обліку може перейти у примусове стягнення боргу. Це може стосуватись як національної, так й іноземної валюти, та інших цінностей у банках та інших фінансових установах. У випадку, коли ж їх недостатньо, то виконавець звертає стягнення на інше майно боржника.