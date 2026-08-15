Военное положение влияет на зарплату украинцев: должен ли руководитель предупредить об изменениях

Во время войны некоторые работники могут заметить, что заработная плата стала меньше, чем была раньше. Закон разрешает изменять условия труда, если предприятие начало работать или зарабатывать по-другому.

Имеет ли право работодатель уменьшить должностной оклад

Украинцы могут заметить, что при отсутствии изменений в работе должностной оклад стал несколько меньше. Многих удивляет, что сокращение зарплаты происходит быстро, а предупреждение об этом от руководителя появляется фактически в день введения новых условий. О том, законно ли это, рассказали эксперты издания Protokol.

Конечно, такое право во время войны у работодателя есть. Но закон устанавливает правила, как именно работники должны узнавать о снижении заработной платы. Во время военного положения трудовые отношения регулирует Закон №2136-IX.

Действительно, война изменила условия работы, а зачастую – и доходы предприятий. Поэтому компании имеют право принимать решения об уменьшении зарплаты. При этом рабочий день и обязанности работника остаются такими же, как и в мирное время.

Если работодатель не предупредил об изменениях в оплате труда, то в период военного положения это также не считается нарушением. В обычных условиях руководство должно уведомить о сокращении зарплаты или изменении привычных условий труда за два месяца. В настоящее время эта норма Трудового кодекса не действует.

То есть до того дня, когда на предприятии уже начнут действовать изменения, работники могут о них не знать.

Работодатель может изменить условия оплаты труда, в частности уменьшить оклад, если из-за войны изменились условия работы предприятия. Предупреждать за два месяца при этом не требуется – работника должны уведомить не позднее дня введения новых условий,

– рассказали юристы.

Если руководитель решил в один день изменить размер зарплаты, то работники должны об этом узнать именно в этот день, либо раньше, но не позже.

Даже во время военного положения руководитель должен надлежащим образом и в соответствии с законом оформить изменения. Новая зарплата должна быть прописана в условиях коллективного договора и во внутренних документах. Изменения должны фиксироваться не только на словах.

Если работодатель нарушил какое-либо правило, например, не предупредил об изменении размера зарплаты, а просто однажды не доплатил деньги, то такие действия являются нарушением. Работник имеет право получить документ, в котором прописан новый оклад, и проверить, не удержал ли работодатель больше денег и не нарушена ли процедура. Если имеются другие незаконные действия руководства, о них следует сообщить в Гоструд.

Напомним, в августе 2026 года минимальная зарплата в Украине не изменится – она останется на уровне 8 647 гривен. Такой размер установлен Госбюджетом на 2026 год. Минимальная почасовая зарплата составляет 52 грн.

Если работник выполнил полную месячную норму, а начисленная зарплата ниже минимальной, работодатель должен произвести доплату. После уплаты НДФЛ в размере 18% и военного сбора в размере 5% с минимальной зарплаты удерживается в общей сложности 1 988 гривен. То есть на руки человек должен получать минимум 6 659 гривен.