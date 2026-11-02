Нет гарантии: почему человека могут не снять с учета даже несмотря на негодность

Почему не снимают с учета, несмотря на негодность к службе

Человек получил заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе, но не утратил свой статус военнообязанного – это распространенная проблема среди украинцев. Есть два основных объяснения, почему непригодность не дает права на снятие с учета. Об этом написала адвокат Дарья Тарасенко.

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Действительно, в некоторых случаях человек остается на воинском учете, даже когда фактически его уже не могут мобилизовать из-за состояния здоровья. Эксперт отмечает, что это может показаться абсурдным, однако с юридической точки зрения это можно объяснить.

Один из вариантов касается граждан, прошедших ВВК и получивших заключение о негодности в течение последних нескольких месяцев. Так, документы могли просто еще не пройти все этапы согласования и не дойти до ТЦК, который должен исключить такого человека из учета.

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Согласно действующим на сегодняшний день нормам, одного лишь такого заключения для исключения с учета недостаточно. Документы должны пройти определенные этапы согласования. И только после того, как из региональной ВВК вернутся документы об утверждении заключения, РТЦК и СП смогут исключить из учета– написала Дарья Тарасенко.

Это своеобразный этап ожидания, который, по словам адвоката, может длиться даже несколько месяцев. Закон не устанавливает предельных сроков для согласования.

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Также проблема с пребыванием на учете, несмотря на негодность, возникает у мужчин, которых ранее исключили из воинского учета на основании заключения ВВК о негодности. Если центр комплектования, несмотря на это, восстановил запись о мужчине в Реестре, то он будет иметь статус военнообязанного.

В таком случае стоит обратиться к юристу для оценки правомерности такого восстановления на учете– отметила специалист.

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Как проверить свой статус

Напомним, каждый украинец может проверить, находится ли он на воинском учете. При наличии оснований гражданин имеет полное право обратиться в ТЦК, чтобы комиссия приняла решение о снятии с учета. Данные о постановке или снятии с учета содержатся в Едином реестре призывников и военнообязанных, в приложении Резерв+ и сервисе Дия.

Не следует путать два понятия. Снятие с воинского учета позволяет повторно поставить на учет, например, при переезде. Исключение прекращает учет на основаниях, определенных законом. Это касается тех, кого признали негодными к службе; граждан, достигших предельного возраста; людей, сменивших гражданство.