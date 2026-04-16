Отметка, которая напугала многих: что на самом деле означает статус "солдат резерва"
- Статус "солдата резерва" присваивается некоторым военнообязанным.
- Этот статус не влияет на возможность получения освобождения от мобилизации или на работу.
Некоторые граждане получили статус "солдата резерва". Он не мешает украинцам получать бронирование или отсрочку, а нужен только для создания базы.
Что означает отметка "солдат резерва"?
Пользователи Резерв+ заметили, что статус изменился на "солдата резерва". Некоторые из украинцев могут видеть в своем документе военно-учетную специальность (ВОС)-999 или 999-097. Управляющий партнер адвокатского объединения "Едия" Александр Попсуй рассказал в эфире "Киев 24", есть ли какие-то угрозы для граждан, которым присвоили такой статус.
Как рассказал юрист статус "солдата резерва" имеют военнообязанные, которые не имеют боевого опыта, а потому должны в случае мобилизации пройти базовую военную подготовку.
Таким определением Министерство обороны распределяет мобилизационный ресурс и подсчитывает, сколько граждан должны пройти БЗВП.
То есть фактически этот статус ни на что не влияет для гражданского – ни на возможность получения освобождения от мобилизации, ни на работу.
Это не является преградой для подачи документов на отсрочку, носит фактически информативный характер и создает базу данных для Министерства обороны и ВСУ,
– отметил Александр Попсуй.
Адвокат Дарья Тарасенко отметила, что отдельно есть понятие "резервист"
Адвокат Дарья Тарасенко отметила, что отдельно есть понятие "резервист" – это человек, который находится в военном резерве. Это такой вид прохождения военной службы без постоянного пребывания в армии. То есть "солдат резерва" – это гражданское лицо без военного опыта, а "резервистами" могут стать уволенные военнослужащие, которые пригодны по состоянию здоровья и могут оставаться при необходимости быть призваны.
Как решать проблемы, которые могут возникнуть в Резерв+?
Некорректные или устаревшие данные можно исправить через ТЦК и СП или прямо в приложении Резерв+. Для этого подают заявление и добавляют документы, подтверждающие правильную информацию, или присылают их онлайн через BankID. Если проблема техническая, то рекомендуют обратиться в службу поддержки.
Отсрочка в Резерв+ обычно продлевается автоматически, и подавать новое заявление не нужно. Если уведомление не пришло, стоит проверить и обновить свои данные в государственных реестрах или обратиться в ЦНАП, потому что система могла не подтвердить основание. Иначе отсрочку не продлят и могут мобилизовать на общих основаниях.