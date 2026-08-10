Потеряли документ, заверенный нотариусом: есть ли способ получить его заново

Из-за войны и различных жизненных обстоятельств люди теряют важные документы, которые подтверждают право собственности на имущество и позволяют совершать правовые сделки. Украинцы имеют право восстановить документы, ранее выданные нотариусом, путем оформления дубликата.

Дубликат документов имеет юридическую силу

Специалисты отмечают, что утраченный или испорченный документ, ранее заверенный нотариусом, можно получить заново. Ведь данные хранятся, и нотариус, который оформлял документ, может выдать его дубликат. Об этом в комментарии 24 Канала сообщила управляющий партнер Адвокатского объединения DoctorLaw и заслуженный юрист Украины Екатерина Чехунова.

В настоящее время некоторые нотариусы либо прекратили деятельность из-за войны, либо зарегистрировали конторы в других областях. Поэтому данные специалиста и место его работы можно проверить в списке Нотариальной палаты Украины или воспользоваться специальным Telegram-ботом @NotariusUaChatBot.

Для получения дубликата документа, заверенного и выданного нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, от граждан требуется письменное заявление.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер АО "DoctorLaw", заслуженный юрист Украины Заявление подают лица, по поручению которых или в отношении которых было совершено нотариальное действие нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления.

Специалист должен выдать копию документа из архива. На ней будет отметка "дубликат", печать и подпись нотариуса. Этот документ имеет юридическую силу и может использоваться для совершения правовых сделок.

В каждом случае необходимо выяснить место хранения нотариальных документов или архивов.

Стоит отметить: если вам известно, что именно ваш нотариус прекратил деятельность, то обращаться следует в Государственный нотариальный архив той области, где он работал.

Напомним, что утрата документов на недвижимость фактически не означает, что владелец больше не имеет на нее права. В Украине действует система государственной регистрации вещных прав.

Документы можно восстановить путем получения дубликата, нового экземпляра или заверенной копии, а в случае невозможности – путем судебного признания права собственности.