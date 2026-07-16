Безопасность людей и ответственность власти: Рада хочет кардинально изменить правила относительно укрытий

Массированные обстрелы со стороны врага заставляют пересмотреть подход к безопасности и защите мирного населения. Из-за проблем с укрытиями в различных городах, к сожалению, число жертв российской агрессии постоянно растет. Народные депутаты предлагают усовершенствовать действующий механизм правового регулирования в сфере безопасности украинцев во время войны.

В Раде предлагают обновить законодательство об укрытиях

Народные избранники убеждены, что из-за активных боевых действий и массированных обстрелов на территории Украины граждане должны иметь беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Ряд нормативно-правовых актов в настоящее время регулирует содержание укрытий и убежищ, но все равно на разных территориях выявляются недостатки, в частности касающиеся доступности. Поэтому парламентарии предложили необходимые изменения в законопроекте №15397.

Халатность часто приводит к гибели или ранениям гражданских лиц в результате ракетных и дроновых атак России. Часто люди просто не могут попасть в укрытие, поскольку доступ к нему затруднен. Бывают также случаи, когда убежища недостаточно оборудованы и обеспечены в соответствии с законодательством.

Депутаты учли обновленные нормы и замечания Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины. И им удалось разработать проект закона об обеспечении доступности защитных сооружений гражданской защиты в условиях военного положения и, как следствие, предотвращении гибели или ранений гражданских лиц. В документе также прописана ответственность органов государственной власти и их должностных лиц за защиту украинцев в условиях войны.

Так, установлено, что защитные сооружения для населения обязательно должны быть:

герметичными;

обеспеченными электро- и водоснабжением, вентиляцией, отоплением, канализацией, связью;

в укрытиях должны иметься теплые вещи, лекарственные средства, питьевая вода, инструменты и т. п.;

Другие требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты в соответствии с настоящим Кодексом определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, а в условиях военного положения – Министерством внутренних дел Украины,

– говорится в пояснительной записке.

Также народные депутаты определили, что в мирное время оборудованные укрытия люди смогут использовать для хозяйственных, культурных и бытовых нужд.

Кроме того, если законопроект будет принят, то будет строго запрещено изъятие из государственной и коммунальной собственности всех сооружений гражданской защиты. Любые договоры аренды на время военного положения прекращаются.

Будут ли строиться новые укрытия

Предусматривается, что в Украине будет происходить наращивание фонда защитных сооружений гражданской защиты силами военных администраций или органов местного самоуправления. Будет разрешена установка отдельных блок-модульных укрытий. Средства на это будут выделяться в рамках специальной бюджетной программы, финансируемой из Государственного бюджета Украины.

Напомним, в Украине создано не менее 62 тысяч укрытий. Однако Министерство внутренних дел подсчитало, что это количество может вместить лишь примерно половину населения. При этом наибольшая нехватка укрытий наблюдается в прифронтовых регионах.

В то же время государство уже разработало стратегию развития фонда укрытий до 2034 года, которая предусматривает увеличение их количества. В первую очередь их будут создавать возле школ, больниц и других важных объектов. Согласно закону, новые жилые дома и объекты инфраструктуры также больше нельзя будет проектировать без убежищ.