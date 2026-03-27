Участие в боевых действиях и выполнение обязанностей: Верховный Суд определил разницу в понятиях
- Верховный Суд отменил решение предыдущих судов и отказал в удовлетворении иска военнослужащего о предоставлении статуса участника боевых действий.
- Суд отметил, что предоставление статуса УБД связано с непосредственным участием в мероприятиях, необходимых для обороны Украины, которые не включают просто выполнение обязанностей военной службы.
Статус участника боевых действий предоставляет немало различных льгот для военного и его семьи. Но не каждый военный может получить важный документ.
Какая разница между участием в боевых действиях и выполнением обязанностей военного?
Об этом в частности говорится в материале Судебно-юридической газеты.
Речь идет о деле, где военнослужащий во время службы выполнял боевые (специальные) задачи по охране и обороне морского порта Одессы "Одесский". Это подтверждают приказы, боевые распоряжения и журнал боевых действий.
Но воинская часть отказала в выдаче справки УБД. Аргументацией стало то, что такие задачи выполнялись вне районов ведения военных (боевых) действий.
Таким образом, в октябре 2024 года военный обратился в административный суд с иском к воинской части.
Решением Донецкого окружного административного суда от 6 января 2025 года, оставленным без изменений постановлением Первого апелляционного административного суда от 5 июня 2025 года, иск удовлетворен полностью,
– говорится в материале.
Суды признали противоправными бездействие и отказ воинской части. Также они обязали подать справку на рассмотрение комиссии, а еще – выдать справку о непосредственном участии.
Суды предыдущих инстанций ссылались на то, что привлечение истца к выполнению боевых задач по охране и обороне объекта критической инфраструктуры в условиях военного положения составляет непосредственное участие в мероприятиях, которые необходимы для обеспечения обороны Украины.
Военная часть подала кассационную жалобу, где отмечала, что истец выполнял задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороны объектов критической инфраструктуры, за которые выплачивалось дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.
Важно! Выплата в размере 100 000 гривен предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях.
Кроме того, Одесса не входила в зоны ведения боевых действий. Поэтому Верховный Суд:
- удовлетворил кассационную жалобу;
- отменил решение Донецкого окружного административного суда от 6 января 2025 года;
- отменил постановление Первого апелляционного административного суда от 5 июня 2025 года;
- принял новое решение об отказе в удовлетворении иска полностью.
Верховный Суд отметил, что предоставление статуса УБД связано с фактическим непосредственным участием в мероприятиях, которые необходимы для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией России, которые имеют признаки личного выполнения боевых (специальных) задач в составе военных формирований при осуществлении соответствующих мероприятий.
То есть это не любое выполнение обязанностей военной службы в условиях военного положения, а реальное привлечение к задачам, непосредственно связанных с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии, с повышенным уровнем опасности,
– объяснили в тексте.
Кроме того, суд подчеркнул необходимость системного толкования понятия "непосредственное участие". Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что судами предыдущих инстанций были неправильно применены нормы материального права.
В частности установленные обстоятельства не соответствуют критериям пункта 19 части первой статьи 6 Закона № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Обратите внимание! У воинской части не возникла обязанность оформить и выдать справку. И это означает, что отказ является правомерным.
Что еще следует знать военным?
- Страховой стаж УБД для досрочной пенсии нельзя исчислять кратно "один месяц за три". Однако период пребывания в плену Пенсионный фонд должен засчитывать в страховой стаж. Период после освобождения можно учитывать в стаж, если эти 6 месяцев вносились страховые взносы за счет государства.
- В то же время для многодетных родителей существуют дополнительные гарантии, например, служба по месту жительства и невозможность перевода без согласия. Об этом в частности отмечали в Верховном Суде.