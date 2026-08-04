В Украине ввели штрафы за рекламу услуг для студентов: что теперь запрещено

Теперь в Украине официально запрещается рекламировать услуги по написанию дипломных работ, сочинений, курсовых работ и т. п. Штраф будет налагаться независимо от названия услуги, главное –, что предлагается создание академической работы без фактической работы над ней.

Реклама услуг по написанию работ для студентов больше не будет допускаться

В Украине обновили Закон "Об академической добросовестности", в связи с чем внесли изменения и в законодательство о рекламе. Так, услуги по созданию, написанию или изготовлению академических работ или их отдельных частей считаются недопустимыми. А те, кто их распространяет, могут получить штраф. Об этом теперь говорится в законе. Фактически новые нормы в отношении рекламы призваны защищать академическую добросовестность.

Услуги, направленные на отчуждение, присвоение авторства, – это тоже нарушение академической добросовестности. То есть когда студенты платят за то, чтобы посторонние люди писали для них курсовые, дипломные, магистерские, диссертационные работы или тексты, это является нарушением закона и норм добросовестности. Также реклама, касающаяся создания и продажи таких работ, отныне запрещается.

Штраф могут получить те, кто предлагает "помощь с дипломом", "академическое сопровождение", "консультацию по написанию" или "работу под ключ". Это лишь вариации названия. В то же время предложение законных образовательных, редакторских, консультационных или репетиторских услуг не является нарушением закона.

То есть когда поставщик услуги не предлагает предоставить готовую работу, а лишь помогает в освоении знаний или проверяет и дополняет содержание работы, то он не нарушает академическую добросовестность. Автор должен самостоятельно работать и представлять материал.

Запрет распространяется на рекламу услуг по написанию работ на сайтах, в социальных сетях, мессенджерах, печатных изданиях, наружной рекламе или через рекламные платформы.

Какой штраф грозит

Размер штрафа не фиксирован. Те, кто рекламирует услуги по написанию академических работ, должны будут уплатить пятикратную стоимость распространенной рекламы. Повторное нарушение "обойдется" в двойной размер от предусмотренного за эти нарушения штрафа.

Однако в случае, если стоимость рекламы не определена, то тот, кто ее распространяет, должен уплатить штраф в размере до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2026 году – это максимум 5 100 гривен.

Отметим, что законодатель, изменяя правила, борется не только с явлением "купленных дипломов", но также с распространением такого явления и призывами к покупке.

Напомним, что в Украине предлагают ввести четкую ответственность за нарушение академической добросовестности, то есть за плагиат. Соответствующий законопроект определяет единые правила для всех участников образовательного и научного процесса и подробно описывает, какие действия будут считаться нарушениями.

Для учащихся и студентов это создает угрозу аннулирования результатов или отчисления, а для педагогических и научных работников – дисциплинарной ответственности или лишения званий.

Кроме того, сокрытие факта использования искусственного интеллекта может расцениваться как нарушение академической добросовестности.