Написання робіт для студентів більше не рекламуватимуть

В Україні оновили Закон "Про академічну доброчесність", а тому зміни внесли й у законодавство про рекламу. Так послуги зі створення, написання чи виготовлення академічних творів або їх окремих частин вважаються недозволеними. А ті, хто їх поширює, можуть отримати штраф. Про це тепер йдеться в законі. Фактично нові норми щодо реклами покликані захищати академічну доброчесність.

Послуги, які мають на меті відчуження, приписування авторства – це теж порушення академічної доброчесності. Тобто коли студенти платять за те, щоб сторонні люди писали їм курсові, дипломні, магістерські, дисертаційні роботи чи тексти, то це є порушенням закону й норм доброчесності. Так само й реклама щодо створення й продажу таких робіт теж відтепер забороняється.

Штраф можуть отримати ті, хто пропонує "допомогу з дипломом", "академічний супровід", "консультацію з написання" або "роботу під ключ". Це лише варіації назви. Водночас не є порушенням закону пропозиція щодо законних освітніх, редакторських, консультаційних чи репетиторських послуг.

Тобто коли надавач послуги не пропонує надати готову роботу, а лише допомагає з опануванням знань чи перевіряє й доповнює зміст роботи, то він не суперечить академічній доброчесності. Автор має самостійно працювати й презентувати матеріал.

Заборона поширюється на рекламу послуг з написання робіт на сайтах, у соціальних мережах, месенджерах, друкованих виданнях, зовнішній рекламі чи через рекламні платформи.

Який штраф загрожує

Розмір штрафу не сталий. Ті, хто рекламує послуги з написання академічних робіт матимуть сплачувати п'ятикратний розмір вартості розповсюдженої реклами. Повторне порушення "коштуватиме" подвійного від передбаченого за ці порушення розміру.

Проте у випадку, коли вартість реклами не визначається, то той, хто її поширюватиме має сплатити штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2026 році – це максимум 5 100 гривень.

Зауважимо, що законодавець, змінюючи правила, бореться не лише з явищем "куплених дипломів", але також із поширенням такого явища й закликами до покупки.

Нагадаємо, що в Україні пропонують запровадити чітку відповідальність за порушення академічної доброчесності, тобто за плагіат. Відповідний законопроєкт визначає єдині правила для всіх учасників освітнього та наукового процесу й деталізує, які дії вважатимуться порушеннями.

Для учнів і студентів це створює загрозу скасування результатів чи відрахування, а для педагогічних і наукових працівників – дисциплінарної відповідальності чи позбавлення звань.

Крім того, приховування факту використання штучного інтелекту може розцінюватися як порушення академічної доброчесності.